Honda ने मोटरसाइकिलों के लिए पेश किया ADAS, राइडर्स को मिलेंगे 10 एडवांस फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Honda ने EICMA 2026 में मोटरसाइकिलों के लिए अपनी नई ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स / Advanced Driver Assistance Systems) टेक्नोलॉजी पेश की है। कंपनी ने इसे होंडा सेंसिंग राइड (Honda Sensing Ride) नाम दिया है। इस तकनीक की मदद से मोटरसाइकिल राइडर को आसपास चल रहे वाहनों की जानकारी, संभावित टक्कर की चेतावनी और जरूरत पड़ने पर ब्रेकिंग असिस्टेंस मिलेगी। इसमें मोटरसाइकिल के आगे और पीछे मिलीमीटर वेव रेडार सेंसर लगाए गए हैं। इस तकनीक को सबसे पहले अपनी 2027 Honda CRF1150L Africa Twin Adventure Sports में पेश करेगी। आइए विस्तार में जानते हैं कि यह तकनीक किस तरह से काम करेगी।

क्या है Honda Sensing Ride ADAS टेक्नोलॉजी? होंडा सेंसिंग राइड कंपनी की कारों में मिलने वाली Honda Sensing टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसे खासतौर पर दोपहिया वाहनों के लिए तैयार किया गया है। इसमें फ्रंट और रियर रडार सेंसर आसपास के ट्रैफिक की निगरानी करते हैं। इस सिस्टम में कुल 10 फंक्शन दिए गए हैं, जो राइडिंग के दौरान सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने में मदद करेंगे। इनमें एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, टक्कर चेतावनी और आपातकालीन ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं।