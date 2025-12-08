ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता होंडा की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही कई और कारों को भारत में पेश और लॉन्‍च किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल में ही Honda Civic Type R को सड़कों पर देखा गया है। इस कार की क्‍या जानकारी सामने आई है। क्‍या इसे भारत में लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

भारत में दिखी Honda Civic Type R होंडा की ओर से कई देशों में Honda Civic Type R की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार को भारत में भी सड़कों पर देखा गया है। जिसके बाद यह उम्‍मीद की जा रही है कि इस कार को भी निर्माता की ओर से भारत में लॉन्‍च किया जा सकता है।

कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से इस कार में दो लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें टर्बो चार्ज भी मिलता है। जिससे इस कार को 315 हॉर्स पावर के साथ 310 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यह माना जा सकता है कि यह होंडा का अब तक का सबसे ज्‍यादा श‍क्‍तिशाली VTEC टर्बो इंजन होगा। इसके साथ ही इसमें छह स्‍पीड ट्रांसमिशन को भी दिया गया है।

कैसे हैं फीचर्स होंडा की ओर से इस कार में 19 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, एलईडी लाइट्स, रियर स्‍पॉयलर, पार्किंग सेंसर, ब्‍लैक फ्रंट ग्रिल, लाल और काले रंग के साथ इंटीरियर, लाल रंग की एंबिएंट लाइट, डिजिटल इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, 10.2 इंच इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, ट्रिपल आउटलेट एग्‍जॉस्‍ट, बोस के 12 स्‍पीकर का ऑडियो सिस्‍टम, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्‍ले, ADAS, एबीएस, ईबीडी जैसे कई फीचर्स को दिया गया है।

क्‍या आएगी भारत? निर्माता की ओर से अभी इस कार को भारतीय बाजार में लॉन्‍च करने पर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्‍मीद की जा रही है कि इस कार को सीबीयू के तौर पर सीमित संख्‍या में 2026 में भारत में पेश किया जा सकता है।