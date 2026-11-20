ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Honda ने अपनी नई Avancier को पेश किया है जो एक 3-रो SUV है और इसमें नेक्स्ट-जेन हाइब्रिड सिस्टन, नया मॉड्यूलर प्लैटफॉर्म और ब्रांड का नया H लोगो दिया गया है। एक ऑनलाइन वर्ल्ड प्रीमियर के जरिए पेश की गई Avancier को मुख्य रूप से थाईलैंड, जापान और चीन समेत कई एशियाई बाजारों में उतारा जाएगा। इस SUV में Honda न DualPower eAWD सिस्टम को पहली बार पेश किया है जो आगे और पीछे के पहियों को चलाने के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करता है।

कैसा है इसका डिजाइन? Avancier में बड़े ग्रिल के साथ पतली मल्टीफंक्शन फ्रंट लाइट्स दी गई हैं। इसके साइड प्रोफाइल में सीधी शोल्डर लाइन और क्लीन बॉडी पैनल्स मिलते हैं। पीछे की तरफ एंगुलर कॉम्बिनेशन लैंप्स में सीधी लाइनों में राइट-एंगल डिटेलिंग का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें फ्लश डोर हैंडल, स्लिन टेलगेट स्पॉइलर और हिडन रियर वाइपर भी देखने को मिलता है।

Honda Avancier SUV इंटीरियर डिजाइन इसके इंटीरियर में एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन में गाड़ी के कई फंक्शन दिए गए हैं जिससे डैशबोर्ड पर फिजिकल स्विच कम हो जाते हैं। कॉलम-माउंटेड गियर सिलेक्टर से सेंटर कंसोल पर काफी जगह बचती है। इसके केबिन में एंबिएंट लाइटिंग और थर्ड-रो तक फैली हुई पैनोरमिक रूफ शामिल हैं। सेकंड-रो में हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें, बड़े हेडरेस्ट और मजबूत आउटर आर्मरेस्ट मिलते हैं।

Honda का कहना है कि थर्ड-रो में अंदर जाने और बाहर निनकलने को आसान बनाने के लिए उसने डोर-सिल के आकार और बाकी एंट्री-पॉइंट्स में भी बदलाव किया है। इंटीरियर और फीचर्स Avancier में Dolby Atmos के साथ 12-स्पीकर वाला Bose प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया गया है। वॉयस रिकग्निशन की मदद से इसमें बैठे हुए लोग एयर कंडीशनिंग जैसे फंक्शन को चला सकते हैं। Honda को इसमें रिमोट इन-केबिन और रिमोट सराउंड व्यू देने की भी उम्मीद है। इन फीचर्स से स्मार्टफोन के जरिए खड़ी गाड़ी के अंदर और आसपास का हिस्सा देख सकेंगे।