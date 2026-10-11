ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता होंडा की ओर से भारत में कई सेगमेंट में कारों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्‍द ही अपनी पहली इलेक्‍ट्रिक गाड़ी के तौर पर Honda 0 Alpha को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले निर्माता की ओर से इस एसयूवी की टेस्टिंग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल में ही इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस दौरान इसकी क्‍या जानकारी मिली है। कब तक इसे लॉन्‍च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च होगी नई एसयूवी होंडा की ओर से भारतीय बाजार में नई इलेक्‍ट्रिक एसयूवी के तौर पर होंडा जीरो एल्‍फा को लॉन्‍च करने की तैयारी की जा रही है। लॉन्‍च से पहले निर्माता की ओर से इस एसयूवी की टेस्टिंग की जा रही है। जिस दौरान इसे एक बार फिर से देखा गया है।

क्‍या मिली जानकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी की जिस यूनिट को टेस्‍टिंग के दौरान देखा गया है। उसको पूरी तरह से ढंका गया था। लेकिन फिर भी इसके डिजाइन और कुछ फीचर्स की जानकारी सामने आई है। इसके कॉन्‍सेप्‍ट वर्जन की तरह ही इसके प्रोडक्‍शन वर्जन का डिजाइन रखा गया है। इसमें ज्‍यादा बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही इस एसयूवी में व‍र्टिकल टेल लाइट्स, उभरा हुआ रियर बंपर दिया जाएगा, जिसमें रिफ्लेक्‍टर भी होंगे।