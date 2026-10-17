Hero Xtreme 250R Carbon भारत में लॉन्च, मिलेगा क्रूज कंट्रोल और 8 सेकंड में पकड़ेगी 100kmph की स्पीड

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नई Xtreme 160R 4V के साथ-साथ Hero Motocorp ने 2026 Xtreme 250R Carbon को 1.98 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। इस Xtreme स्ट्रीटफाइटर को राइडर असिस्टेंस, कनेक्टिविटी और रोजाना की सुविधा पर ध्यान देते हुए एक बड़ा इक्विपमेंट अपग्रेड मिला है।

क्या मिलते हैं फीचर्स? जनवरी 2025 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पहली बार लॉन्च की गई Xtreme 250 ने Hero का नया 250cc लिक्विड-कूल्ड इंजन मार्केट में पेश किया था। इसका नया कार्बन वर्जन उसी आधार पर तैयार किया गया है जिसमें राइड-बाय वायर, क्रूज कंट्रोल, बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर और फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैंपिंग वाला रियर मोनोशॉक जैसे फीचर्स शामिल हैं।

डिस्प्ले और फीचर्स इसमें एक बड़ा बदलाव लगभग 4.2 इंच का मल्टी-कलर TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले है। Hero इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कनेक्टिविटी समेत 60 से ज्यादा फीचर्स देता है। हालांकि, नेविगेशन पहले भी मिलता था लेकिन नया TFT एक नया डिसप्ले इंटरफेस लेकर आता है। इसमें रियल टाइम TPMS भी शामिल है। इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल का भी फीचर दिया गया है।

राइडिंग मोड्स और ट्रांसमिशन अपडेटेड Xtreme 250R में राइड-बाय-वायर के साथ Rain, Road, Sport और Track जैसे 4 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी शामिल है जिसमें Hero ने राइडिंग मोड्स से जुड़े चार कैलिब्रेशन दिए हैं। साथ ही, इसमें एक bi-directional quickshifter है जो बिना क्लच के गियर अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट करने की सुविधा देता है।

यह 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ काम करता है जबकि स्पेसिफिकेशन शीट में वेट-टाइप असिस्ट और स्लिपर क्लच भी दिया गया है। इंजन और परफॉर्मेंस Xtreme 250R Carbon में 250cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलिंडर इंजन दिया गया है जो 9,250rpm पर 30PS की पावर और 7,500rpm पर 25.3nm का टॉर्क जनरेट करता है। Hero का दावा है कि 0 से 60kmph की स्पीड यह बाइक सिर्फ 3.2 सेकंड में और 0 से 100kmph की स्पीड सिर्फ 8.5 सेकंड में पकड़ लेती है। बता दें कि, इसमें 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है।

चेसिस सस्पेंशन और ब्रेकिंग इस बाइक में USD फ्रंट फोर्क्स के साथ ट्रेलिस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। इसके पीछे की तरफ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैंपिंग वाला मोनोशॉक दिया गया है जिसे लेकर Hero का कहना है कि यह अलग-अलग रास्तों पर आराम और कंट्रोल को बेहतर बनाता है। ब्रेकिंग के लिए इसमें स्विचेबल डुअल-चैनल ABS के साथ आगे 320mm की डिस्क ब्रेक और पीछे 230mm की डिस्क दी गई है।