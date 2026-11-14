Hero ला रहा है नई स्पोर्टी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, LED इंडिकेटर्स और TFT के साथ हुई स्पाई

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Hero के इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Vida UBX को भारत में लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हाल ही में EICMA 2026 में पेश की गई इस स्पोर्टी सुपरमोटो-स्टाइल बाइक की टेस्टिंग तस्वीरों में इसके डिजाइन और फीचर्स को लेकर कुछ जानकारियों का पता चलता है। ऐसी उम्मीद है कि इसे साल 2027 के मध्य तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है।

EICMA में शोकेस मिलाने में 2025 EICMA में Hero ने VZX और UBX कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक बाइक को शोकस किया और एक साल बाद EICMA 2026 में कंपनी ने इनके प्रोटोटाइप को दिखाया। हालांकि, सामने आई नई तस्वीरों में यह साफ नहीं हो पा रहा है कि यह बाइक VZX है या UBX, लेकिन व्हील्स के डिजाइन से ऐसा संकेत मिलता है कि यह UBX हो सकता है। इस बाइक में स्पोर्टी स्ट्रीट बाइक जैसा लुक दिया गया है।

इसके आगे की तरफ एक सिंगल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट और स्लीक LED इंडिकेटर दिखाई देते हैं। इसके अलावा, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखा जा सकता है जो फॉक्स फ्लाईस्क्रीन का भी काम करता है। सस्पेंशन और ब्रेक्स प्रोडक्शन-स्पेसिफिक मॉडल में USD टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनो-शॉक सस्पेंशन सेटअप दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलेंगे। बैटरी पैक को वहां प्लेस किया जाएगा जहां आमतौर पर इंजन होता है। इस बाइक में सिंगल-पीस सीट, ऑल-LED लाइटिंग, मिड-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर और फैंसी स्विंगआर्म को भी रखा जा सकता है। इसके अलावा, हेडलाइट्स के नीचे एक बीक जैसा स्ट्र्क्चर भी है जो प्रोडक्शन मॉडल में आ सकता है।