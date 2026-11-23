ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सबसे लोकप्रिय कम्यूटर मोटरसाइकिलों में शामिल Hero Splendor Plus खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। Hero MotoCorp ने नवंबर 2026 में Splendor Plus रेंज के सभी वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी की है। अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से यह बढ़ोतरी 1,135 रुपये से लेकर 3,086 रुपये तक है। कंपनी ने इन कीमतों में बदलाव के साथ बाइक के फीचर्स या परफॉर्मेंस में कोई नया अपडेट नहीं दिया है। आइए जानते हैं कि Hero Splendor Plus के वेरिएंट वाइज नई कीमतों के बारे में।

इसलिए बढ़ी कीमत Splendor Plus की कीमतों में की गई बढ़ोतरी की वजह इनपुट कॉस्ट में इजाफा माना जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने कीमतों में बदलाव के अलावा मोटरसाइकिल में किसी तरह का मैकेनिकल या फीचर अपडेट नहीं किया है। Splendor रेंज कंपनी की कुल बिक्री में सबसे बड़ा योगदान देने वाली मोटरसाइकिल रेंज बनी हुई है।

Hero Splendor Plus वेरिएंट वाइज कीमतें Splendor Plus के बेस Drum वेरिएंट की कीमत में 1,135 रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं, i3S वेरिएंट की कीमत भी इतनी ही बढ़ाई गई है। Special Editions को सबसे ज्यादा 3,086 रुपये महंगा किया गया है। इसके अलावा 125 Million Edition और E85 Flex मॉडल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है।

नंबर वेरिएंट नई कीमत (₹) पुरानी कीमत (₹) कीमत में बढ़ोतरी (₹) बढ़ोतरी (%) 1 Splendor+ Drum 79,912 77,777 2,135 2.75% 2 Splendor+ i3S 80,045 78,910 1,135 1.44% 3 Splendor+ Special Editions 81,666 78,580 3,086 3.93% 4 Splendor+ 125 Million Edition 81,666 80,531 1,135 1.41% 5 Splendor+ XTEC Drum Brake 82,418 81,283 1,135 1.40% 6 Splendor+ XTEC Disc Brake 85,461 84,326 1,135 1.35% 7 Splendor+ XTEC 2.0 Drum Brake 84,549 83,414 1,135 1.36% 8 Splendor+ Flex 84,042 82,710 1,332 1.61% इंजन और परफॉर्मेंस में नहीं हुआ कोई बदलाव कीमतें बढ़ने के बावजूद Hero Splendor Plus के स्टैंडर्ड वेरिएंट और XTEC मॉडल के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन मोटरसाइकिलों में 97.2cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 8.02 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 4-स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है। यानी नई कीमतों पर भी ग्राहकों को पहले जैसा ही इंजन और परफॉर्मेंस मिलती है।