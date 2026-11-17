ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर 2026 में भारतीय दोपहिया बाजार में 25.24 फीसद की ग्रोथ देखने के लिए मिली थी। अक्टूबर में कुल 16,84,828 दोपहिया की बिक्री हुई है। इसमें से अकेले Hero Splendor की 4,15,144 यूनिट की बिक्री हुई है। इसके साथ ही Splendor की सालाना बिक्री में 72.88 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि आखिरकार हीरो स्प्लेंडर किन खास फीचर्स के साथ आती है, जिसकी वजह से इसकी बिक्री में इतनी बड़ी बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है।

Hero Splendor+ की कीमत हीरो स्प्लेंडर को कई वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। इसे ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक दोनों के साथ ऑफर किया जाता है। इसकी सबसे किफायती ऑप्शन Splendor+ Drum Brake OBD2B है। वहीं, XTEC Disc Brake वेरिएंट सबसे महंगा है।

वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत प्रमुख फीचर्स Splendor+ Drum Brake OBD2B ₹78,912 97.2cc इंजन

फ्रंट और रियर ड्रम ब्रेक

IBS

एनालॉग मीटर

इलेक्ट्रिक स्टार्ट Splendor+ i3S OBD2B ₹80,045 स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ i3S आइडल स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी Splendor+ Special Editions OBD2B ₹81,666 स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ स्पेशल एडिशन ग्राफिक्स और कलर विकल्प Splendor+ 125 Million Edition ₹81,666 स्पेशल एडिशन मॉडल Splendor+ XTEC Drum Brake OBD2B ₹82,418 डिजिटल स्पीडोमीटर

RTMI

ब्लूटूथ कॉल व SMS अलर्ट

USB चार्जर

i3S

xSens FI टेक्नोलॉजी Splendor+ XTEC Disc Brake OBD2B ₹85,461 XTEC के डिजिटल और कनेक्टिविटी फीचर्स

फ्रंट 240mm डिस्क ब्रेक और रियर 130mm ड्रम ब्रेक Splendor+ XTEC 2.0 Drum Brake OBD2B ₹84,549 HIPL LED हेडलाइट

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

RTMI

इको इंडिकेटर

हैजार्ड लाइट

ब्लूटूथ अलर्ट

लंबी सीट

हिंज डिजाइन वाला ग्लव बॉक्स Hero Splendor+ का इंजन हीरो स्प्लेंडर में 97.2cc का एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर OHC इंजन दिया गया है। यह इंजन 5.9kW की पावर और 8.05Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है। यह फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करने में मदद करता है। इंजन के साथ मल्टीप्लेट वेट क्लच और 4-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स मिलता है।

इसमें आइडल स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी दी गई है। यह फीचर ट्रैफिक सिग्नल या किसी अन्य जगह बाइक के रुकने पर इंजन को बंद कर देता है। क्लच दबाने पर इंजन दोबारा चालू हो जाता है। इससे बेवजह फ्यूल की खपत कम करने में मदद मिलती है।

स्पेसिफिकेशन Hero Splendor की डिटेल्स इंजन 97.2cc, एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर OHC अधिकतम पावर 5.9kW @ 8,000rpm अधिकतम टॉर्क 8.05Nm @ 6,000rpm फ्यूल सिस्टम प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन (FI) गियरबॉक्स 4-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश क्लच मल्टीप्लेट वेट टाइप माइलेज का दावा XTEC 2.0 ब्रोशर के अनुसार 70km/l फ्रंट ब्रेक 130mm ड्रम (स्टैंडर्ड), XTEC डिस्क में 240mm डिस्क रियर ब्रेक 130mm ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम (IBS) फ्रंट सस्पेंशन टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर रियर सस्पेंशन 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टायर फ्रंट और रियर ट्यूबलेस लंबाई 2,000mm चौड़ाई 720mm ऊंचाई 1,052mm सीट हाइट 785mm ग्राउंड क्लीयरेंस 165mm व्हीलबेस 1,236mm फ्यूल टैंक 9.8 लीटर कर्ब वेट 112 किलोग्राम (स्टैंडर्ड ड्रम वेरिएंट) वारंटी 5 साल (नियम एवं शर्तें लागू) Hero Splendor+ के फीचर्स Splendor+ XTEC वेरिएंट उन लोगों के लिए है, जो कम्यूटर बाइक में भी मॉर्डन फीचर्स चाहते हैं। इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर, रियल-टाइम माइलेज इंडिकेटर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कॉल और SMS अलर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, मोबाइल USB चार्जर भी मिलता है।

Splendor XTEC 2.0 वेरिएंट में टेक्नोलॉजी और सुविधा से जुड़े कुछ बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। बाइक में HIPL के साथ LED हेडलाइट, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, RTMI, इको इंडिकेटर और ब्लूटूथ कॉल व SMS अलर्ट मिलते हैं। इसमें हैजार्ड लाइट, सिग्नेचर टेल लाइट और नए विंकर भी दिए गए हैं। इसके अलावा, लंबी और आरामदायक सीट तथा हिंज डिजाइन वाला ग्लव बॉक्स भी दिया गया है।

Hero Splendor+ का ब्रेकिंग सिस्टम Splendor में साइड स्टैंड इंडिकेटर दिया गया है। XTEC में साइड स्टैंड नीचे होने पर इंजन कट-ऑफ और बैंक एंगल सेंसर भी मिलता है। वहीं, XTEC 2.0 में हैजार्ड लाइट दी गई है, जिसका इस्तेमाल आपात स्थिति या कम विजिबिलिटी के दौरान किया जा सकता है। ब्रेकिंग के लिए अलग-अलग वेरिएंट में ड्रम और डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। बेस मॉडल में आगे और पीछे 130mm ड्रम ब्रेक के साथ इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। XTEC डिस्क वेरिएंट में आगे 240mm डिस्क और पीछे 130mm ड्रम ब्रेक मिलता है।

Hero Splendor+ का सस्पेंशन और सीट बाइक में आगे टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर और पीछे 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। इसमें ट्यूबलेस टायर के साथ अलॉय व्हील्स मिलते हैं। स्टैंडर्ड Splendor+ की सीट 733mm लंबी है, जबकि XTEC 2.0 ब्रोशर में लंबी और प्लश सीट का जिक्र है। इसके प्रमुख डायमेंशन की बात करें तो बाइक की लंबाई 2,000mm, चौड़ाई 720mm और ऊंचाई 1,052mm है। इसकी सीट हाइट 785mm, ग्राउंड क्लीयरेंस 165mm और फ्यूल टैंक क्षमता 9.8 लीटर है। स्टैंडर्ड मॉडल का कर्ब वेट 112 किलोग्राम दिया गया है।&x20;