ये हैं 10 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली मोटरसाइकिल, 90 kmpl तक माइलेज और कीमत ₹1 लाख से कम

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में मोटरसाइकिल खरीदते समय लोग इंजन, डिजाइन और फीचर्स के साथ माइलेज पर भी खास ध्यान देते हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच ऐसी बाइक चुनना जरूरी हो गया है, जो रोजाना के सफर में कम खर्च के साथ बेहतर परफॉर्मेंस भी दे सके। यही वजह है कि 100cc से 150cc सेगमेंट की मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में काफी लोकप्रिय हैं। अगर आप भी अपने डेली कम्यूट के लिए किफायती मोटरसाइकिल खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां हम आपको 10 ऐसी बाइक्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी दी गई माइलेज 55 से 90 kmpl तक है। इस लिस्ट में Honda, Hero, Bajaj और TVS जैसी कंपनियों की मोटरसाइकिल शामिल हैं। इनकी दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत ₹55,500 से शुरू होती है। हालांकि, Hero Xtreme 125R के टॉप वेरिएंट की कीमत एक लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा है।

Top 10 Mileage Bikes in India: कीमत और माइलेज की पूरी लिस्ट मोटरसाइकिल दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत माइलेज Honda Shine 125 ₹78,789–₹83,148 55 kmpl Hero Xtreme 125R ₹89,000–₹1,04,500 66 kmpl Hero Glamour X ₹82,967–₹92,186 63 kmpl Hero Super Splendor Xtec ₹78,618–₹82,305 69 kmpl Honda SP 125 ₹85,815–₹93,402 65 kmpl Hero HF Deluxe ₹55,992 70 kmpl Honda Shine 100 DX ₹71,746 65 kmpl Hero Splendor Plus Xtec ₹77,428–₹80,471 73 kmpl Bajaj Platina ₹65,897 75 kmpl TVS Sport ₹55,500–₹57,500 90 kmpl 1. Honda Shine 125 Honda Shine 125 उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो 125cc इंजन के साथ रोजाना इस्तेमाल के लिए मोटरसाइकिल चाहते हैं। इसमें 123.94cc का इंजन दिया गया है, जो 10.63 hp की पावर और 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और इसकी बताई गई माइलेज 55 kmpl है। इसमें PGM-Fi तकनीक वाला इंजन दिया गया है। स्मूद राइड क्वालिटी और रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए इसे इस सूची में शामिल किया गया है। Honda Shine 125 की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 78,789 रुपये से 83,148 रुपये तक है।

2. Hero Xtreme 125R Hero Xtreme 125R उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है, जो मोटरसाइकिल में स्पोर्टी डिजाइन के साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं। इसमें 125cc का एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक इंजन दिया गया है। यह इंजन 11.4 BHP की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और इसकी बताई गई माइलेज 66 kmpl है। इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसे आधुनिक अपील देता है। Hero Xtreme 125R की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 89,000 रुपये से 1,04,500 रुपये तक है।

3. Hero Glamour X Hero Glamour X में 124.7cc का एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक इंजन दिया गया है। यह इंजन 11.39 hp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और इसकी बताई गई माइलेज 63 kmpl है। फ्यूल इंजेक्शन तकनीक के साथ यह मोटरसाइकिल शहर में रोजाना आने-जाने वाले ग्राहकों के लिए एक ऑप्शन हो सकती है। Hero Glamour X की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 82,967 रुपये से 92,186 रुपये तक है। इस कीमत पर यह 125cc सेगमेंट में विचार करने योग्य ऑप्शनों में शामिल है।

4. Hero Super Splendor Xtec Hero Super Splendor Xtec उन ग्राहकों के लिए एक ऑप्शन है, जो 125cc इंजन के साथ अच्छी माइलेज वाली मोटरसाइकिल चाहते हैं। इसमें 124.7cc का एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर OHC इंजन मिलता है। यह इंजन 10.7 BHP की पावर और 10.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक में 12 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और इसकी बताई गई माइलेज 69 kmpl है। फ्यूल टैंक की अच्छी क्षमता रोजमर्रा के इस्तेमाल में उपयोगी हो सकती है। Hero Super Splendor Xtec की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 78,618 रुपये से 82,305 रुपये तक है।

5. Honda SP 125 Honda SP 125 इस सूची में शामिल एक अन्य 125cc मोटरसाइकिल है। इसमें 123.94cc का 4-स्ट्रोक SI इंजन दिया गया है, जो 10.87 PS की पावर और 10.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और इसकी बताई गई माइलेज 65 kmpl है। इसमें eSP PGM-Fi इंजन तकनीक और साइलेंट-स्टार्टर ACG किट दी गई है, जो इंजन के संचालन को स्मूद बनाने में मदद करती है। Honda SP 125 की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 85,815 रुपये से 93,402 रुपये तक है।

6. Hero HF Deluxe Hero HF Deluxe उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है, जो मुख्य रूप से रोजाना के सफर के लिए किफायती मोटरसाइकिल चाहते हैं। इसमें 97.2cc का एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर OHC इंजन दिया गया है। यह इंजन 8.02 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 9.6 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और इसकी बताई गई माइलेज 70 kmpl है। बाइक में xSens फ्यूल इंजेक्शन और i3S तकनीक दी गई है, जो फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर बनाने में मदद करती है। Hero HF Deluxe की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 55,992 रुपये है। कम शुरुआती कीमत और 70 kmpl की बताई गई माइलेज के कारण यह बजट पर ध्यान देने वाले ग्राहकों के लिए एक ऑप्शन है।

7. Honda Shine 100 DX Honda Shine 100 DX इस सूची में शामिल 100cc श्रेणी की मोटरसाइकिल है। इसमें 98.98cc का 4-स्ट्रोक SI इंजन दिया गया है, जो 8.79 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और इसकी बताई गई माइलेज 65 kmpl तक है। इंजन क्षमता और माइलेज को देखते हुए यह उन ग्राहकों के लिए एक ऑप्शन हो सकती है, जिन्हें मुख्य रूप से शहर के भीतर सफर करना होता है। Honda Shine 100 DX की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 71,746 रुपये है।

8. Hero Splendor Plus Xtec Hero Splendor Plus Xtec माइलेज-केंद्रित मोटरसाइकिल के तौर पर एक लोकप्रिय ऑप्शन है। इसमें 97.2cc का एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर OHC इंजन दिया गया है। यह इंजन 8.02 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। दिए गए आंकड़ों के अनुसार, इसकी माइलेज 73 kmpl है। इसमें xSens और Programmed Fi तकनीक दी गई है। Hero Splendor Plus Xtec की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 77,428 रुपये से 80,471 रुपये तक है।

9. Bajaj Platina Bajaj Platina उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है, जो बजट के भीतर माइलेज-केंद्रित मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं। इसमें 99.59cc का 4-स्ट्रोक DTS-i सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 8.08 की बताई गई पावर और 8.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसकी माइलेज 75 kmpl तक है। Bajaj Platina की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 65,897 रुपये है।