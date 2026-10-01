TVS ने अपनी Raider 125 मोटरसाइकिल में किए बड़े अपडेट, अब Dual Channel ABS के साथ कई नए फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। TVS Motor ने अप्रैल 2026 में Raider को अपडेट किया था लेकिन इस टेक्नोलॉजी से भरपूर कम्यूटर मोटरसाइकिल को एक बार फिर से अपडेट किया गया है। खरीदारों के लिए इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए पिछले अपडेट के कुछ ही महीनों के अंदर Raider 125 को दूसरा अपडेट मिला है।

कीमत में बदलाव TVS Motor ने अपनी इस कम्यूटर मोटरसाइकिल को और ज्यादा सुरक्षित और बेहतर राइडिंग अनुभव देने वाला बनाया है और साथ ही इसके लुक को भी और ज्यादा शानदार किया गया है। इस अपडेट के साथ कीमत में थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है जिससे इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.04 लाख रुपए हो गई है जो पहले से लगभग 4,000 रुपए ज्यादा है।

क्या-क्या हुआ अपडेट? इस बार इसके महंग वेरिएंट्स जैसे TFT, DD, SXC DD और SSE ट्रिम्स को अपडेट किया गया है। हालांकि, ये अपडेट अभी कंपनी की वेबसाइट पर नजर नहीं आ रहे लेकिन अपडेटेड गाड़ियां शोरूम तक पहुंचना शुरू हो गई हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव डुअल-चैनल ABS को देना है जो आमतौर पर 125 या 1500cc सेगमेंट में देखने को नहीं मिलता है।

ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें नया Tration Control सिस्टम भी दिया गया है जो स्विचेबल है। Dual-Channel ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल से मोटरसाइकिल की सुरक्षा बढ़ेगी। एक और बदलाव इसके पीछे के टायर में किया गया है जो अब पहले के 110-सेक्शन से बढ़कर 120-सेक्शन का टायर हो गया है। इसके अलावा, पीछे के छोटे पेटल डिस्क ब्रेक को अब एक बड़े डिस्क ब्रेक में अपग्रेड कर दिया है।

क्या-क्या हैं फीचर्स? सफर के दौरान यूजर्स को अपने डिवाइस को चार्ज करने की सुविधा देने के लिए इसमें USB Type-C पोर्ट भी शामिल किया गया है। वेरिएंट के आधार पर Raider 125 में TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कई सारे कनेक्टेड फीचर्स और नेविगेशन को भी सपोर्ट करता है।