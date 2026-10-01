सिंगल चार्ज में 301 किमी की रेंज और एडवांस फीचर्स, डेली ट्रैवल के लिए बेस्ट है Ola का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Ola S1Z 2 वेरिएंट्स के साथ भारत में बिकती है जिसका टॉप वेरिएंट आपके डेली यूज के साथ कभी-कभार की लॉंग राइड के लिए भी बेहतर विकल्प हो सकता है। Ola S1 Z का टॉप वेरिएंट एक बार फुल चार्ज करने पर 301 किमी तक की IDC रेंज दे सकता है। सबसे खास बात है इसमें मिलने वाला 34 लीटर का अंडरसीट स्टोरज जो काफी काम का है। साथ ही, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपए से भी कम है।

वेरिएंट और कीमत इसका पहला वेरिएंट है 3.1kWh बैटरी पैक वाला जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 79,999 रुपए है। इसके क्लेम्ड IDC रेंज 179 किमी है और 0 से 40kmph की स्पीड सिर्फ 4.6 सेकंड में पकड़ सकती है। इसके अलावा इसे 0 से 80% तक चार्ज करने में 5 घंटे 42 मिनट का समय लगता है।

Ola S1 Z 5.1kWh वेरिएंट इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का दूसरा वेरिएंट है जो 5.1kWh की बैटरी के साथ आता जिसकी क्लेम्ड IDC रेंज 301 किमी है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 99,999 रुपए है। साथ ही, 0 से 40kmph की स्पीड यह सिर्फ 4.9 सेकंड में पकड़ सकती है और इसे 0 से 80% तक चार्ज करने 6 घंटे 16 मिनट का समय लगता है। हालांकि, इसकी डिलीवरी मार्च 2027 से शुरू की जाएगी।

मोटर स्पीड और बैटरी इस स्कूटर में 4kW की पीक मोटर पावर दी गई है और इसकी टॉप-स्पीड 70kmph है। इसमें इन-हाउल एलएफपी (LFP) भारत सेल केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया है जो MoveOS 5 सॉफ्टवेयर पर काम करता है। साथ ही, इसके 3.1kWh वेरिएंट के लिए 34 लीटर की अंडरसीट स्टोरेज मिलती है। ब्रेकिंग और सस्पेंशन की बात करें तो इसके दोनों पहियों पर ड्रम ब्रेक और 12 इंच के पहिए दिए गए हैं।