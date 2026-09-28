सिंगल चार्ज पर 212 किमी की रेंज और 32 लीटर की स्टोरेज, डेली यूज के लिए बेस्ट है TVS का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। TVS iQube ST का 5.3kWh टॉप-टीयर इलेक्ट्रिक स्कूटर रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 212 किमी की IDC रेंज दे सकता है जिससे बार-बार चार्जिंग की झंझट खत्म हो जाता है। इसमें 32 लीटर का बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज मिलता है जो सामान और हेलमेट रखने के लिए काफी सुविधाजनक है।

परफॉर्मेसं और रेंज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप-स्पीड 82kmph है और यह 0 से 40kmph तक की स्पीड सिर्फ 4.5 सेकंड में पकड़ सकता है। एक बार फुल चार्ज करने पर यह 212 किमी तक की IDC रेंज देता है। इसके अलावा, राइडिंग के लिए इसमें Eco और Power मोड दिए गए हैं और इसकी ग्रेडएबिलिटी 10 डिग्री है।

मोटर और पावरट्रेन इस स्कूटर में BLDC हब-माउंटेड मोटर दी गई है। इसकी रेटेड पावर 3kW और पीक पावर 4.4kW है। इसमें 33nm का रेटेड टॉर्क और 140nm की पीक टॉर्क मिलता है। साथ ही, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की सुविधा भी दी गई है।

बैटरी और चार्जिंग इसमें 5.3kWh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है जो पानी और धूल के बचाव के किए IP67 रेटिंग के साथ आती है। 950Q 15A चार्जर के इस्तेमाल से इसकी बैटरी 0 से 80% तक लगभग 6 घंटे 50 मिनट में चार्ज होती है। इसके अलावा, इस स्कूटर का कर्ब वेट 132 kg है। इसमें 1301mm का व्हीलबेस, 157mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और 770mm की सीट हाइट मिलती है।