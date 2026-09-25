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ये है देश का सबसे लंबी रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज में 400 किमी तक का होगा सफर

By Digital Desk Edited By: Shubham Pandey
Published: Fri, 25 Sep 2026 06:33 PM (IST)

Simple Ultra Electric Scooter: सिंपल एनर्जी अल्ट्रा इलेक्ट्रिक स्कूटर 400 किमी की शानदार रेंज, बेहतर परफॉर्मेंस और आधुनिक फीचर्स के ...और पढ़ें

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ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये सुनते ही दिमाग में सबसे पहले सवाल आता है कि इसकी रेंज कितनी होगी। इस सवाल या चिंता को दूर करने के लिए हम आपको यहां एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताएंगे जिसकी रेंज सिंगल चार्जिंग पर 400 किमी तक है। हम बात कर रहे हैं Simple Ultra इलेक्ट्रिक स्कूटर की, आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स की सारी डिटेल्स।

बैटरी मोटर और परफॉर्मेंस

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 6.5kWh की लिथियम-आयन डुअल बैटरी पैक दी गई है जिसकी क्लेम की गई रेंज IDC के मुताबिक 400 किमी तक है। इसमें 8.8kW की अधिकतम पावर वाली परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर मिलती है जो 72nm का टॉर्क जनरेट करती है। इस स्कूटर की टॉप-स्पीड 115kmph है और यह 0 से 40kmph सिर्फ 2.77 सेकंड में पकड़ लेती है।

इसके अलावा, राइडिंग क लिए इसमें Eco X, Eco, Ride, Air, Sonic और Sonic X जैसे 6 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं।

चेसिस सस्पेंशन और ब्रेक

इस गाड़ी में ट्यूबलर स्टील चेसिस फ्रेम दिया गया है। इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन और रियर में प्रोग्रेसिव सस्पेंशन मिलता है। ब्रेकिंग के लिए इसके फ्रंट में 200mm का डिस्क ब्रेक और रियर में कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ 190mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसके अलावा, इसमें ट्यूबलेस अलॉय व्हील्स मिलते हैं।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, स्मार्टवॉच ऐप, गूगल मैप्स और OTA अपडेट्स मिलते हैं। इसमें 32 GB स्टोरेज और 2 GB RAM दी गई है। सुरक्षा और सुविधा के लिए इसमें 4 लेवल वाला ट्रैक्शन कंट्रोल, फॉल डिटेक्शन और रिवर्स मोड मिलता है। इसके अलावा, इसमें बूट लाइट और LED DRLs दिए गए हैं।

Simple Energy Ultra इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 2,34,999 रुपए से लेकर 2,44,999 रुपए तक जाती है।

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