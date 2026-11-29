ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। ताइवान की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Foxconn अब इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। Apple के लिए iPhone असेंबल करने वाली यह कंपनी अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV Model A+ को लेकर चर्चा में है। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक SUV के डिजाइन का पेटेंट भारत में भी रजिस्टर कराया है। खास बात यह है कि भारत में डिजाइन पेटेंट दर्ज होने की प्रक्रिया, इसके आधिकारिक कॉन्सेप्ट डेब्यू से पहले पूरी हुई थी।

भारत में रजिस्टर हुआ Foxconn Model A+ का डिजाइन पेटेंट Foxconn की आधिकारिक कंपनी Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. के नाम से Model A+ इलेक्ट्रिक SUV का डिजाइन पेटेंट भारत में 14 अक्टूबर 2026 को रजिस्टर किया गया। इसके करीब दो सप्ताह बाद, 30 अक्टूबर 2026 को ताइपे में आयोजित Hon Hai Tech Day के दौरान इस कॉन्सेप्ट को सार्वजनिक रूप से पेश किया गया।

भारत में रजिस्टर हुए पेटेंट की तस्वीरों में SUV का वही बॉक्सी डिजाइन दिखाई देता है, जिसे ताइपे में प्रदर्शित लाल रंग के Model A+ कॉन्सेप्ट में देखा गया था। हालांकि, डिजाइन पेटेंट रजिस्टर होने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी ने भारत में इसकी बिक्री या लॉन्च की घोषणा कर दी है। SUV और MPV का मिलेगा मिला-जुला डिजाइन Foxconn Model A+ का एक्सटीरियर इसे सामान्य इलेक्ट्रिक SUV से अलग बनाता है। इसके फ्रंट में फ्लैट बोनट, पूरी चौड़ाई में फैली पिक्सल-स्टाइल लाइट स्ट्रिप और दोनों किनारों पर वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं। इसके अलावा, चंकी फ्रंट बंपर और चौकोर व्हील आर्च इसे एक मजबूत SUV जैसी पहचान देते हैं।

वहीं, इसकी ऊंची रूफलाइन, बड़ी साइड विंडो और सीधा टेलगेट MPV जैसी डिजाइन की झलक दिखाते हैं। पीछे की तरफ टेलगेट पर हॉरिजॉन्टल लाइट स्ट्रिप दी गई है, जिसके दोनों ओर वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट मौजूद हैं। ऊपर से देखने पर बड़ी रूफ पैनल और उसके चारों ओर रूफ रेल्स दिखाई देती हैं। शोकेस किए गए कॉन्सेप्ट में रूफ रैक और मोटे टायर भी नजर आए थे। स्लाइडिंग रियर डोर और लाउंज स्टाइल केबिन Model A+ की सबसे खास डिजाइन विशेषताओं में इसका स्लाइडिंग रियर डोर शामिल है। ताइपे में प्रदर्शित कॉन्सेप्ट में सामने का दरवाजा सामान्य तरीके से खुलता है, जबकि पीछे का दरवाजा स्लाइड होकर पीछे की तरफ चला जाता है। इससे कार के अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए काफी चौड़ा रास्ता मिलता है।

Foxconn के मुताबिक, इस इलेक्ट्रिक SUV का केबिन केवल सफर के लिए ही नहीं, बल्कि अस्थायी रहने की जगह के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी ने इसके इंटीरियर को लाउंज स्टाइल में तैयार करने की कल्पना की है। इसके अलावा, इसमें बैकअप पावर की सुविधा को भी कैंपिंग और दूसरी आउटडोर गतिविधियों के संभावित इस्तेमाल के तौर पर देखा गया है। इन-व्हील मोटर टेक्नोलॉजी से लैस होगा कॉन्सेप्ट Foxconn Model A+ को प्रीमियम B-सेगमेंट इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर पेश किया गया है। इसमें इन-व्हील मोटर टेक्नोलॉजी दी गई है। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर के अलग-अलग विकल्प भी बताए हैं। हालांकि, अभी तक कंपनी ने इसकी बैटरी क्षमता, मोटर आउटपुट और ड्राइविंग रेंज के बारे में नहीं बताया है। भारत में दर्ज डिजाइन पेटेंट की तस्वीरें भी मुख्य रूप से इसके एक्सटीरियर डिजाइन पर केंद्रित हैं।