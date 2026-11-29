ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर का महीना आमतौर पर भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के लिए ज्यादा व्यस्त नहीं माना जाता है। इस दौरान कई कंपनियां नए कैलेंडर वर्ष की तैयारी में जुट जाती हैं और नए मॉडल लॉन्च करने की रफ्तार धीमी हो जाती है। हालांकि, दिसंबर 2026 में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इस महीने Honda, JSW, Mahindra, Volkswagen और Mercedes-Benz जैसी कंपनियां अपने नए मॉडल पेश करने या उनकी कीमतों का एलान करने की तैयारी में हैं। इस लिस्ट में इलेक्ट्रिक SUV से लेकर फेसलिफ्टेड सेडान और लग्जरी आर्मर्ड कार तक शामिल हैं। आइए जानते हैं दिसंबर में आने वाली इन पांच कारों की खास बातें।

1. Honda Alpha EV Honda दिसंबर महीने की शुरुआत अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के साथ करेगी। कंपनी 2 दिसंबर को भारतीय बाजार के लिए अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक कार Alpha SUV को पेश करेगी। इस SUV को पहले 0 Alpha कॉन्सेप्ट के जरिए दिखाया गया था। यह Honda की 0 Series EV फैमिली का इकलौता मॉडल है, जिसे वैश्विक स्तर पर किसी बाजार में पेश किया जाएगा। इस फैमिली में पहले एक बड़ी 0 SUV और 0 सेडान भी शामिल थीं, लेकिन कंपनी ने इस साल की शुरुआत में इन प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया था।

अब तक सामने आए टीजर और डिजाइन स्केच के अनुसार, प्रोडक्शन मॉडल अपने कॉन्सेप्ट के काफी करीब नजर आएगा। इसमें बंद फ्रंट ग्रिल, नया Honda वर्डमार्क, आगे और पीछे लाइट बार तथा खास एक्सटेंडेड C-पिलर देखने को मिलेंगे। इसके केबिन में मिनिमलिस्टिक डिजाइन मिलेगा। इसमें सेंटर कंसोल पर बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कम स्विचगियर और डैशबोर्ड व दरवाजों पर इंटीग्रेटेड एम्बिएंट लाइटिंग दी जाएगी।

2. JSW Combat JSW Motors 3 दिसंबर को अपनी पहली पैसेंजर कार Combat SUV पेश करेगी। यह SUV वैश्विक बाजारों में बिकने वाली JeTour T2 का बैज-इंजीनियर्ड वर्जन होगी। भारतीय बाजार के हिसाब से इसके डिजाइन में कुछ छोटे बदलाव किए जाने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस SUV को भारत में ही असेंबल किया जाएगा।

फिलहाल कंपनी ने Combat के इंजन और पावरट्रेन से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि, शुरुआत में इसमें ICE यानी पेट्रोल या डीजल इंजन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। ऐसे में इसके डिजाइन के साथ-साथ पावरट्रेन की जानकारी पर भी नजर रहेगी।

3. Mahindra XEV 9e Update Mahindra दिसंबर में अपनी इलेक्ट्रिक SUV XEV 9e को अपडेट करने वाली है। 8 दिसंबर को आने वाले इस अपडेटेड मॉडल में SportEQ बैज मिलने की उम्मीद है। यह बैज सबसे पहले अपडेटेड BE 6 में देखने को मिला था। कंपनी SUV के अलग-अलग वेरिएंट में फीचर्स की सूची में बदलाव कर सकती है। इसके अलावा बैटरी ऑप्शनों में भी फेरबदल होने की संभावना है।

अपडेट का सबसे बड़ा बदलाव तीसरे 70 kWh बैटरी ऑप्शन के रूप में सामने आ सकता है। इसके अलावा कार में कॉस्मेटिक बदलाव सीमित रहने की उम्मीद है। इसमें नए कलर और अपहोल्स्ट्री ऑप्शन शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इसके डिजाइन में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

4. Volkswagen Virtus Facelift Volkswagen Virtus का फेसलिफ्ट मॉडल 11 दिसंबर को भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। यह Skoda-Volkswagen की India 2.0 रेंज का आखिरी अपडेटेड मॉडल होगा। कंपनी की ओर से सामने आई आधिकारिक तस्वीरों में इसके डिजाइन में किए गए बदलावों की झलक मिल चुकी है। इसमें नए बंपर और कुछ छोटे स्टाइलिंग अपडेट देखने को मिलेंगे।

केबिन में बड़े डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपडेटेड टचस्क्रीन, रियर सीट मसाज फंक्शन और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। टॉप वेरिएंट में बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। मैकेनिकल बदलावों की बात करें तो 1.0 TSI इंजन के साथ अब नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा। इसके अलावा मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी जारी रहेगा। वहीं, 1.5 TSI इंजन के साथ मिलने वाला DSG पावरट्रेन पहले जैसा ही रहेगा।

5. Mercedes-Benz S 680 Guard Mercedes-Benz दिसंबर के मध्य में नई S-Class के आर्मर्ड वर्जन S 680 Guard को लॉन्च कर सकती है। इस कार में VR10 लेवल की बैलिस्टिक सुरक्षा मिलेगी। यह राइफल की गोलियों और विस्फोटों तक से बचाव करने में सक्षम होगी। इसमें फायर सप्रेशन सिस्टम, इमरजेंसी फ्रेश एयर सप्लाई और सर्वो-असिस्टेड दरवाजे जैसे खास सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे। सुरक्षा कवच और बुलेटप्रूफ ग्लास के कारण प्रत्येक दरवाजे का वजन करीब 250 किलोग्राम होगा।