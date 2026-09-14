China में Electric Cars की मांग तेजी से बढ़ी, कुल बिक्री में कितना है योगदान

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। दुनियाभर में वाहन निर्माताओं की ओर से Electric Cars को ऑफर किया जा रहा है। लेकिन इस सेगमेंट में सबसे ज्‍यादा मांग चीन में बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने के दौरान ईवी सेगमेंट में चीन में कितनी कारों की बिक्री हुई है। किन कारणों से चीन में ईवी की मांग में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

चीन में बढ़ी Electric Cars की मांग चीन में इलेक्‍ट्रिक कारों की मांग में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में अब तक हर महीने होने वाली बिक्री में सबसे ज्‍यादा योगदान इसी सेगमेंट का हो चुका है।

कितनी हुई बिक्री जानकारी के मुताबिक बीते महीने के दौरान चीन में 15 लाख से ज्‍यादा कारों की बिक्री हुई है। इनमें से 65.2 फीसदी इलेक्‍ट्रिक और प्‍लग इन हाइब्रिड कारों की बिक्री हुई है। इससे पहले यह आंकड़ा 65.1 फीसदी का था।