Rolls-Royce को टक्कर देने आई BYD की नई लग्जरी लिमोजिन Yangwang Altior, 1,000KM रेंज समेत पानी में तैरने जैसे फीचर्स से लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। चीन की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD ने अपनी अल्ट्रा-लग्जरी कार ब्रांड Yangwang के तहत नई लिमोजिन Altior को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। BYD Yangwang Altior अपने लंबे और शानदार डिजाइन, लग्जरी फीचर्स और अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक तकनीक के चलते यह कार चर्चा में है। इसे खासतौर पर Rolls-Royce जैसी लग्जरी लिमोजिन को टक्कर देने वाली कार के रूप में देखा जा रहा है। कंपनी ने इसमें 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, सेकंड जनरेशन Blade बैटरी और Quad Motor सेटअप जैसे फीचर्स दिए हैं।

BYD Yangwang Altior का डिजाइन Rolls-Royce जैसा Yangwang Altior का एक्सटीरियर डिजाइन पहली नजर में Rolls-Royce की याद दिलाता है। इसकी लंबी और शानदार बॉडी, आकर्षक फ्रंट प्रोफाइल और कोच डोर इसे एक प्रीमियम लिमोजिन का लुक देते हैं। कंपनी के मुताबिक, इसका डिजाइन प्राचीन चीनी कांस्य समारोहिक पात्र Ding से प्रेरित है। यही वजह है कि कार में पारंपरिक चीनी डिजाइन एलिमेंट्स और आधुनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल तकनीक का मेल देखने को मिलता है।

कार के फ्रंट में बड़ा ग्रिल दिया गया है, जिसमें डायमंड जैसी डिजाइन वाले एलिमेंट्स और ऑरेकल बोन स्क्रिप्ट में Yangwang का लोगो दिखाई देता है। इसके हेडलाइट्स भी काफी खास हैं। इनमें क्रिस्टल ग्लास के साथ 12 घूमने वाले लाइट एलिमेंट्स दिए गए हैं।

कोच डोर और 21-इंच के अलॉय व्हील्स साइड प्रोफाइल से Yangwang Altior का डिजाइन काफी हद तक Rolls-Royce जैसी लग्जरी लिमोजिन से मिलता-जुलता नजर आता है। इसमें लंबे सिल्हूट के साथ कोच डोर दिए गए हैं। कार में 21-इंच के व्हील्स मिलते हैं, जिन्हें मल्टी-स्पोक, पॉलिश्ड डिस्क और पूरी तरह कवर वाले ऑप्शन में पेश किया गया है। इनमें 275/45-सेक्शन वाले कॉन्टिनेंटल टायर लगाए गए हैं। इसके अलावा, कार में डुअल-टोन पेंट स्कीम भी दी गई है।

BYD Yangwang Altior का डाइमेंशन आकार के मामले में भी Yangwang Altior काफी बड़ी है। इसकी लंबाई 5,600 mm, चौड़ाई 2,030 mm और ऊंचाई 1,590 mm है। इसका व्हीलबेस 3,500 mm है, जो इसके केबिन में ज्यादा जगह उपलब्ध कराने में मदद करता है। कंपनी के अनुसार, इसकी लंबाई Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase के लगभग बराबर है, जबकि इसका व्हीलबेस उससे भी ज्यादा है।

BYD Yangwang Altior का इंटीरियर Yangwang Altior का इंटीरियर इसे दूसरी लग्जरी लिमोजिन से अलग पहचान देता है। कंपनी ने इसके केबिन को पारंपरिक चीनी वास्तुकला की थीम पर तैयार किया है। इसमें सेमी-एनिलीन लेदर, चुनिंदा नेचुरल वुड पैनल और प्रीमियम प्योर वूल फ्लोर मैट दिए गए हैं। लग्जरी अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए दरवाजों में छाते रखने की सुविधा भी दी गई है, जो जरूरत पड़ने पर बाहर निकल सकते हैं।

डैशबोर्ड पर दो बड़ी स्क्रीन कार के डैशबोर्ड पर दो बड़ी स्क्रीन दी गई हैं। इनमें एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और दूसरी सेंट्रल टचस्क्रीन है, जो आगे की पैसेंजर साइड तक फैली हुई है। इसी स्क्रीन के जरिए कार के ज्यादातर इन-व्हीकल फंक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा, दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के दाईं तरफ कुछ फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं। सेंटर कंसोल के निचले हिस्से में भी स्विच का एक सेट मिलता है।

लगे हैं जीरो ग्रैविटी सीट्स Yangwang Altior को चार सीटों वाली लिमोजिन के रूप में तैयार किया गया है। इसमें पीछे बैठने वाले यात्रियों को खास तौर पर ज्यादा आराम देने पर ध्यान दिया गया है। रियर पैसेंजर्स के लिए जीरो ग्रैविटी सीट्स दी गई हैं, जिनमें पावर्ड लेग रेस्ट और मैकेनिकल मसाज फंक्शन मिलता है। BYD के मुताबिक, पीछे बैठने वाले यात्रियों को 354 mm का नी रूम और 1,209 mm का लेग रूम मिलता है।

रियर पैसेंजर्स के लिए अलग सेंटर कंसोल पीछे की दोनों सीटों के बीच फुल-साइज सेंटर कंसोल दिया गया है। इसमें कार के अलग-अलग फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बटन और शैम्पेन फ्लूट होल्डर्स मिलते हैं। इसके अलावा, पीछे बैठे यात्री एक बटन की मदद से आगे वाली पैसेंजर सीट को फोल्ड कर सकते हैं। इससे उन्हें सामने की सड़क का बिना किसी रुकावट के बेहतर नजारा देखने को मिलता है।

21.4-इंच की ओवरहेड स्क्रीन फीचर्स के मामले में भी Altior काफी प्रीमियम नजर आती है। इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ रेफ्रिजरेशन कंपार्टमेंट दिए गए हैं। इसके अलावा, लोगों के मनोरंजन के लिए 21.4-इंच की ओवरहेड स्क्रीन और 39-स्पीकर वाला Dynaudio साउंड सिस्टम मिलता है। इतने बड़े और लग्जरी केबिन के बावजूद कार में 532 लीटर का लगेज स्पेस दिया गया है।

1,000 KM से ज्यादा की रेंज देगी BYD Altior इस इलेक्ट्रिक लिमोजिन की सबसे बड़ी खासियत इसकी सेकंड जनरेशन Blade LFP बैटरी है। BYD ने फिलहाल इसकी पूरी बैटरी क्षमता और तकनीकी जानकारी शेयर नहीं की है। हालांकि, उम्मीद है कि इसमें 100 kWh से बड़ी बैटरी दी जा सकती है। इसके आधार पर कंपनी की यह लिमोजिन चीन के CLTC टेस्ट साइकिल पर 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देने में सक्षम हो सकती है। ध्यान देने वाली बात है कि यह फिलहाल अनुमानित रेंज है, क्योंकि कंपनी ने इसके पूरे स्पेसिफिकेशंस की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी को करेगी सपोर्ट Yangwang Altior में BYD की फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है। इसके इस्तेमाल से फ्लैश चार्जर पर कार को चार्ज करने में लगने वाला समय काफी कम हो सकता है। हालांकि, कंपनी ने फिलहाल इसकी चार्जिंग स्पीड और चार्जिंग टाइम से जुड़ी विस्तृत जानकारी शेयर नहीं की है।

परफॉर्मेंस के लिए BYD Yangwang Altior में Quad Motor सेटअप दिया गया है। कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक पावर आउटपुट की जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह सेटअप 1,000 bhp से ज्यादा की पावर देने में सक्षम हो सकता है। इसके साथ कार में DiSus फुल्ली एक्टीव सस्पेंशन भी दिया गया है, जो ड्राइविंग के दौरान बेहतर राइड क्वालिटी और कंट्रोल देने के लिए तैयार किया गया है।

पानी में तैर सकती है BYD Yangwang Altior The BYD Yangwang Altior features emergency flotation that auto-activates if the car accidentally hits the water. It previously made its global debut and is now live on the official Yangwang site. #YangwangAltior #BYD https://t.co/01riuOW2MS — ThinkerCar (@thinkercar) November 9, 2026 BYD Yangwang Altior में Emergency Flotation सिस्टम दिया गया है, जो कार के गलती से पानी में जाने या टकराने पर अपने आप एक्टिव हो जाता है। इससे कार को पानी में तैरने में मदद मिलती है। इसमें Tank Turn फीचर मिलता है, जिससे कार कम जगह में अपनी जगह पर घूम सकती है। वहीं, हाई-स्पीड टायर ब्लोआउट की स्थिति में भी कार को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। क्या भारत में लॉन्च होगी Yangwang Altior? भारत में BYD पहले भी अपनी Yangwang U8 लग्जरी SUV को दिल्ली मोटर शो में प्रदर्शित कर चुकी है, लेकिन कंपनी ने अभी तक यहां अपने लग्जरी कार ब्रांड की किसी गाड़ी को लॉन्च नहीं किया है। ऐसे में Yangwang Altior को भारत में लॉन्च किए जाने की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं है। हालांकि, इसे भविष्य में कंपनी के किसी टेक्नोलॉजी शोकेस में प्रदर्शित किया जा सकता है।