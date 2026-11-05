13 नवंबर को लॉन्च से पहले दिखी BYD Denza Z9 GT, मिलेगी 1156bhp की पावर और 1000km से ज्यादा रेंज

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Sealion 7 के बाद BYD India इंडिया देश में अपनी लग्जरी गाड़ी Denza को लॉन्च करने की तैयारी में है। भारत में दो Denza गाड़ियां लॉन्च होने की उम्मीद है- D9 लग्जरी MPV और Z9 GT High Performance। ये दोनों गाड़ियां पहले ही भारत में पेटेंट हो चुकी है जिसे 13 नवंबर को लॉन्च किया जाना है। लॉन्चिंग से पहले, BYD Denza Z9 GT को भारत में इसके सिग्नेचर ग्रीन कलर में स्पॉट किया गया है।

बैटरी मोटर और परफॉर्मेंस EV e3 परफॉर्मेंस कहे जाने वाले इस टॉप-स्पेक वेरिएंट में 122.5 kWh की बैटरी और ट्रिपल मोटर दी गई है। यह 1,156bhp की पावर और 1,210nm का टॉर्क जनरेट करता है और CLTC साइकिल के मुताबिक इसमें 1,036 किमी तक की रेंज मिल सकती है। कंपनी के मुताबिक, यह सिर्फ 2.7 सेकंड में 0 से 100kmph की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप-स्पीड 270kmph है।

PHEV वर्जन की खासियत Denza Z9 GT के लिए एक लोअर-टियर PHEV वर्जन भी है जिसमें BYD की DM 5.0 टेक्नोलॉजी दी गई है। वहीं, इसमें 2.0 लीटर का IC इंजन है जो 204bbhp की पावर देता है और इसमें 38.51kWh का ब्लेड बैटरी पैक मिलता है। इस PHEV वर्जन की सिर्फ इलेक्ट्रिक से चलने वाली रेंज 201 किमी है और इसकी कुल सिस्टम रेंज 1,110 किमी है।

Denza Z9 GT में तीन इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं जो मिलकर 1000bhp की पावर और 1,035nm का टॉर्क जनरेट करता है और सिर्फ 3.6 सेकंड में 0 से 100kmph की स्पीड पकड़ सकती है। डिजाइन और एक्सटीरियर Denza D9 GT में Elegance in Motion डिजाइन लैंग्वेज दी गई है जिसमें सूपिंग लाइन्स, फ्लश डोर हैंडल, लंबी बोनट और स्लोपिंग रूफलाइन, स्प्लिट रूफ स्पॉइलर और डिफ्यूजर, रैपराउंड टेल लाइट्स और बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। Denza Z9 GT में 17.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 13.2 इंच का इंस्ट्रूमेंटेशन स्क्रीन और पैसेंजर के लिए 13.2 इंच की कुल 3 स्क्रीन मिलती हैं। इसके अलावा, इसमें 5-इंच का हेड-अप डिस्प्ले भी दिया गया है।