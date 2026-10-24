13 नवंबर को भारत में लॉन्च होगी BYD Denza D9 इलेक्ट्रिक MPV, मिल सकती है 520 किमी की रेंज और मसाज सीट

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। BYD का लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड Denza 13 नवंबर 2026 को भारत में अपनी शुरुआत करने जा रहा है। इस लॉन्च के साथ यह ब्रांड भारत में एंट्री करेगा जहां पहले से BYD, Atto 3, Seal और Sealion 7 जैसी इलेक्ट्रिक कारें बेचती है। हालांकि, Denza ने अभी पूरी लाइनअप और कीमतों का खुलासा नहीं किया है लेकिन D9 लग्जरी MPV और Z9 GT शूटिंग ब्रेक इसके शुरुआती मॉडलों में से होने की उम्मीद है।

D9 MPV और मुकाबला D9 एक बड़ी थ्री रो वाली MPV है जो ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो ड्राइवर-चालित एक लग्जरी गाड़ी चाहते हैं। बाजार में इसका मुकाबला MG M9 और Toyota Vellfire से हो सकता है। बता दें कि, यह गाड़ी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में Bao 5 और बाकी मॉडलों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है।

Denza D9 डाइमेंशन ग्लोबल लेवल पर D9 EV की लंबाई 5,250mm और इसका व्हीलबेस 3,110mm है। इसके केबिन में 7-सीटों का लेआउट दिया गया है जिसमें दूसरी रो में कैप्टन सीट्स मिलती हैं जिसमें पावर एडजस्टमेंट, हीटिंग, मसाज और वेंटिलेशन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। ग्लोबल स्तर पर यह D9 फ्रंट-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव दोनों ही विकल्पों के साथ आती है।

इसके FWD वर्जन 313hp की पावर और 360nm का टॉर्क देता है जबकि डुअल-मोटर वाला AWD वर्जन 374hp की पावर और 470nm का टॉर्क जनरेट करता है। बैटरी और रेंज इसमें 103.36kWh की ब्लेट बैटरी दी गई है जो WLTP के मुताबिक FWD वर्जन में 520 किमी तक की रेंज देने का दावा करती है। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमत 80-90 लाख रुपए के आसपास होने की उम्मीद है। हालांकि, भारत के लिए अभी तक इसके फीचर्स और बैटरी स्पेसिफिकेशंस का खुलासा नहीं किया गया है।