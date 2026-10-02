BYD Denza इलेक्ट्रिक MPV भारत में लॉन्च को तैयार, मिलेगी 800 किमी तक की रेंज और मसाज सीट जैसे फीचर्स
BYD Denza Z9GT: इलेक्ट्रिक कार निर्माता BYD जल्द ही भारत में अपना लग्जरी ऑटोमोटिव ब्रांड Denza लॉन्च करने जा रही ...और पढ़ें
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD जल्द ही भारत में अपना लग्जरी ऑटोमोटिव ब्रांड Denza लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके भारतीय बाजार में Denza की एंट्री का ऐलान किया है। BYD Denza D9 MPV और BYD Z9GT के देश में इस ब्रांड के पहले मॉडल होने की उम्मीद है।
क्या हैं डाइमेंशन?
भारतीय बाजार में BYD Denza D9 का मुकाबला Toyota Wellfire, MG M9 और Mercedes-Benz V Class जैसी गाड़ियों से होगा। यह लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV 5, 250mm लंबी, 1960mm चौड़ी है और इसका व्हीलबेस 3,110mm है। आइए Denza D9 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं।
Denza D9 MPV फीचर्स
इसमें पावर बाय डायरेक्शनल स्लाइडिंग डोर, सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स, हाई-क्वालिटी नेप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री, वुड ट्रिम, एंबिएंट लाइटिंग, सेकंड-रो एयर स्पा चेयर, लेग रेस्ट, हीटिंग वेंटिलेशन और मसाज, 15.6 इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन, 10.25 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रियर इंटरटेनमेंट स्क्रीन्स (ऑप्शनल) जैसे फीचर्स मिलेंगे।
पावरट्रेन और स्पेसिफिकेशन
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में Denza D9 लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV प्लग-इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों वर्जन में बेची जाती है। उम्मीद है कि कंपनी भारतीय बाजार में इस लग्जरी MPV का केवल इलेक्ट्रिक वर्जन ही पेश करेगी। D9 MPV में दो बैटरी पैक विकल्प मिलते हैं- 103kWh और 115kWh। दावा किया जाता है कि D9 को एक बार चार्ज करने पर 800 किमी तक की रेंज मिलती है।
BYD Denza Z9GT
BYD Denza Z9GT इस ब्रांड का 5-सीटर फास्टबैक मॉडल है। ग्लोबल स्तर पर Z9GT प्लग-इन हाइब्रिड और ऑल-इलेक्टिक दोनों वर्जन में उपलब्ध है। भारत में कंपनी इस फास्टबैक का ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन ही पेश कर सकती है। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, 17.3 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, हीटिंग वेंटिलेशन और मसाज सीट्स, बिल्ट-इन कूलिंग और हीटिंग कंपार्टमेंट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।
इसके अलावा, इसमें रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, डुअल वायरलेस फोन चार्जिंह पैड्स, एंबिएंट लाइटिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फुटरेस्ट जैसे फीचर्स भी शामिल हैं।
पावरट्रेन और स्पेसिफिकेशन: BYD Denza Z9GT
इसमें ट्रिपल मोटर सेटअप दिया गया है जिसमें पीछे की तरफ दो इलेक्ट्रिक मोटर और आगे की तरफ एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। इसमें 122.5kWh की बैटरी लगी है जो एक बार फुल चार्ज करने पर 600 किमी तक की रेंज (WLTP) दे सकती है। बता दें कि, यह फास्टबैक 1500kWh है और एक बार चार्ज करने पर इसकी WLTP रेंज 600 किमी तक है। कंपनी का दावा है कि इसे सिर्प 9 मिनट में 10 से 97% तक चार्ज किया जा सकता है।
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