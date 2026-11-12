BYD Denza D9 कल भारत में होगी लॉन्च, टीजर में दिखी डिजाइन और केबिन की झलक, अल्ट्रा लग्जरी फीचर्स से है लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD अपनी प्रीमियम कार ब्रांड Denza की भारतीय बाजार में एंट्री कराने जा रही है। कंपनी 13 नवंबर को भारत में अपनी दो प्रीमियम कारों Denza D9 और Z9 GT को लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से ठीक पहले कंपनी ने Denza D9 का टीजर जारी किया है। इसके टीजर में शानदार डिजाइन और प्रीमियम केबिन की झलक देखने के लिए मिली है। इलेक्ट्रिक MPV भारतीय बाजार में MG M9 और Toyota Vellfire जैसी गाड़ियों को चुनौती दे सकती है।

13 नवंबर को भारत में Denza D9 की एंट्री BYD के प्रीमियम ब्रांड Denza ने भारतीय बाजार में अपनी शुरुआत के लिए दो मॉडल चुने हैं। इनमें D9 एक लग्जरी MPV होगी, जबकि Z9 GT एक शूटिंग ब्रेक मॉडल है। कंपनी 13 नवंबर को इन दोनों गाड़ियों को भारतीय बाजार में लाने वाली है।

Denza D9 की एक्स-शोरूम कीमत करीब 90 लाख रुपये तक होने की उम्मीद है। इसे भारत में Completely Built Unit (CBU) रूट के जरिए आयात किया जाएगा। इस MPV का निर्माण विदेश में होगा और तैयार गाड़ी के रूप में इसे भारतीय बाजार में बेचा जाएगा। इसकी बिक्री के लिए कंपनी अलग से Denza शोरूम भी स्थापित करेगी।

टीजर में दिखा शानदार डिजाइन Denza D9 के जारी किए गए टीजर में इसकी MPV जैसी बड़ी और आकर्षक बॉडी दिखाई गई है। इसके साथ ही कंपनी ने इसके बेज कलर वाले केबिन की भी झलक दिखाई है। गाड़ी के फ्रंट में बड़ा और आकर्षक पैटर्न वाला ग्रिल देखने को मिलता है, जो इसके इंटरनेशनल मॉडल से मिलता-जुलता है। इसके अलॉय व्हील भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध मॉडल जैसे नजर आते हैं।

इससे पहले नवंबर की शुरुआत में Denza D9 को भारत में बिना किसी कवर के टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। उस दौरान यह ग्रे एक्सटीरियर कलर में नजर आई थी। इसकी तस्वीरों में पीछे की तरफ पूरी चौड़ाई में फैली LED टेललाइट, बड़े अक्षरों में DENZA की ब्रांडिंग और टेलगेट पर D9 बैजिंग देखने को मिली थी। इसके अलावा इसमें रूफ स्पॉयलर के साथ इंटीग्रेटेड स्टॉप लैंप, बड़ा रियर विंडस्क्रीन और रियर बंपर के निचले हिस्से में सिल्वर फिनिशिंग भी दी गई है।

Denza D9 का एक्सटीरियर डिजाइन की बात करें तो Denza D9 में सामने की तरफ काफी ऊंचा और सीधा फ्रंट प्रोफाइल मिलता है। इसमें बड़ा ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल दिया गया है, जिसके दोनों तरफ LED डे टाइम रनिंग लाइट्स और डुअल-पॉड LED प्रोजेक्टर हेडलैंप मौजूद हैं।

इसके साइड प्रोफाइल में सीधी रूफलाइन और बेल्टलाइन दी गई है, जो इसे एक बड़ी और प्रीमियम MPV का लुक देती है। इसमें 18-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। इसमें पावर्ड स्लाइडिंग डोर दिए गए हैं, जिनमें सॉफ्ट-क्लोज फंक्शन भी मिलता है। इससे पीछे की सीटों तक पहुंचना और बाहर निकलना आसान हो जाता है।

520KM तक की रेंज और दमदार इलेक्ट्रिक पावरट्रेन अंतरराष्ट्रीय बाजार में Denza D9 को इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड दोनों पावरट्रेन विकल्पों में बेचा जाता है। हालांकि, भारत में इसके केवल इलेक्ट्रिक वर्जन के आने की उम्मीद है। इसमें 103.36kWh का BYD Blade बैटरी पैक मिलता है, जो WLTP साइकिल के अनुसार एक बार फुल चार्ज होने पर 520 किलोमीटर तक की रेंज देता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह इलेक्ट्रिक MPV फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) कॉन्फिगरेशन के साथ आती है।

इसके फ्रंट-व्हील ड्राइव वर्जन में सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 313hp की पावर और 360Nm का टॉर्क जनरेट करती है। वहीं, ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन में डुअल मोटर सेटअप मिलता है, जो 374hp की पावर और 470Nm का टॉर्क देता है। इसमें 200kW तक की क्षमता वाला DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है।

7-सीटर केबिन और कैप्टन सीटें Denza D9 का इंटीरियर इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। इसमें 7-सीटर केबिन के साथ 2+2+3 सीटिंग लेआउट दिया जाता है। इसमें दूसरी रो में अलग-अलग कैप्टन सीटें मिलती हैं, जिन्हें लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है।

इन कैप्टन सीटों में पावर एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा दूसरी रो के यात्रियों के लिए आर्मरेस्ट में इंटीग्रेटेड टचस्क्रीन कंट्रोल भी मिलता है। पीछे बैठने वाले यात्रियों के मनोरंजन के लिए अलग स्क्रीन भी दी जाती है।

15.6-इंच टचस्क्रीन और प्रीमियम फीचर्स फीचर्स की बात करें तो Denza D9 के डैशबोर्ड पर 15.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा इसमें 14-स्पीकर साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) का पूरा सुइट दिया गया है। इसके साथ 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।