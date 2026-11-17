ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Bajaj के मौजूदा पोर्टफोलियो में आपको Pulsar के तीन लाइनअप मिलेंगे जिसमें Classic Pulsar, Pulsar N और Pulsar NS शामिल हैं। इसमें Pulsar RS 200 भी है ज वेबसाइट पर कहीं भी लिस्टेड नहीं है। लेकिन अब Bajaj, Pulsar RS 200 को वापस ला रही है और इसके टेस्टिंग म्यूल को कई बार देखा जा चुका है। इसकी नई तस्वीरों से पता चलता है कि बजाज इसमें कई अपडेट्स लेकर आने वाली है।

Bajaj Pulsar RS 200 का इंजन Pulsar NS200 वाले इंजन के साथ RS200 भारत की सबसे लोकप्रिय सुपरस्पोर्ट मोटरसाइकिलों में से एक है जिसका मुकाबला Yamaha R15 और KTM RC200 से है। Pulsar RS200 की नई तस्वीरों में USD टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और 5-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे संकेत मिलते हैं। बाकी नई अपडेटेड Pulsar की तरह इसमें भी Google Maps Mirroring, म्यूजिक कंट्रोल, लैप टाइमर, डॉक्यूमेंट स्टोरेज और बाकी फीचर्स को सपोर्ट करेगा।

नए फीचर्स और स्विचगियर्स इन तस्वीरों को देखने पर पता चलता है कि इसमें नए TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए बदला हुआ स्विचगियर जैसे और भी अपडेट देख सकते हैं। क्लस्टर के बगल में एक USB पोर्ट है जो Type-C हो सकता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी, राइड मोड, ABS मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे और भी अपडेट हो सकते हैं।