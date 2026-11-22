ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। जल्द ही Bajaj Pulsar 125 का किफायती वेरिएंट लॉन्च होने वाला है। इसे हाल ही में ब्लैक कलर के साथ रेड और ब्लू ग्राफिक्स से साथ स्पाई हुई है। नई Pulsar 125 का डिजाइन तो नहीं बदला दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें फीचर्स और ग्राफिक्स में कई बदलाव देखने के लिए मिले हैं। इसे डीलरशिप में स्पाई किया गया है, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यह भारत में जल्द ही लॉन्च होने वाली है।

Bajaj Pulsar 125 का डिजाइन बरकरार Pulsar 125 Neon पारंपरिक Pulsar सिल्हूट के साथ दिखती है। इसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक, स्कल्प्टेड टैंक एक्सटेंशन और बिकिनी फेयरिंग दी गई है। हेडलैंप के ऊपर छोटा टिंटेड वाइजर है, जबकि फ्यूल टैंक पर Pulsar लिखा हुआ है। बॉडीवर्क में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। Neon वेरिएंट अपनी पहचान बनाने वाले पुराने डिजाइन को जारी रख सकता है।

रेड और ब्लू ग्राफिक्स में दिखे दो ऑप्शन तस्वीरों में दो कलर कॉम्बीनेशन दिखाई देते हैं। एक में ब्लैक बेस के साथ रेड और सिल्वर ग्राफिक्स हैं, जबकि दूसरे में ब्लू और सिल्वर हाइलाइट्स मिलते हैं। ग्राफिक्स टैंक काउल्स से पीछे के बॉडी पैनल तक दिए गए हैं। अलॉय व्हील के रिम पर भी उनसे मेल खाते कलर एक्सेंट हैं। पुराने Neon वर्जन की तुलना में ग्राफिक्स ज्यादा दिए गए हैं।

मिलेगी लंबी सिंगल-पीस सीट Pulsar 125 Neon में लंबी सिंगल-पीस सीट और पारंपरिक पिलियन ग्रैब रेल दिखाई देती है। इसमें ब्लैक फिनिश एग्जॉस्ट के साथ अलग रंग का हीट शील्ड दिया गया है। तस्वीरों में बड़ी साड़ी गार्ड और रियर मडगार्ड पर लगा नंबर प्लेट होल्डर भी नजर आता है। अंडरबेली इंजन काउल मौजूद नहीं है। ये एलिमेंट बाइक के रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले डिजाइन को बनाए रखते हैं।

ट्विन-शॉक सस्पेंशन और डिस्क-ड्रम ब्रेक Bajaj Pulsar 125 के इस वेरिएंट की खासियत इसका ट्विन-शॉक रियर सस्पेंशन है। आगे टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे दो शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। यह नई जनरेशन Pulsar 125 के मोनोशॉक सेटअप से अलग है। बाइक में अलॉय व्हील, फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक दिखाई देते हैं। इसके साथ बंद चेन कवर भी दिया गया है।

लाइटिंग और इंस्ट्रूमेंट कंसोल बाइक में क्लियर हाउसिंग के भीतर हैलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर नजर आते हैं। हेडलैंप का आकार परिचित Pulsar जैसा है, लेकिन तस्वीरों से इसकी लाइटिंग तकनीक की पुष्टि नहीं होती। पीछे ट्विन-स्ट्रिप टेल-लैंप सिस्टम जारी दिखाई देती है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल साफ नजर नहीं आया है। इसलिए इसके डिस्प्ले या अन्य फीचर्स पर फिलहाल दावा करना उचित नहीं होगा।