ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। लग्जरी कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए अहम खबर है। Audi India ने घोषणा की है कि कंपनी 1 जनवरी 2027 से अपनी कारों की एक्स-शोरूम कीमतों में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने इस फैसले की वजह बढ़ती इनपुट कॉस्ट बताई है। यानी नए साल से Audi की कार खरीदने वालों को पहले के मुकाबले अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालांकि, 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की अधिकतम सीमा है और हर मॉडल पर समान इजाफे की पुष्टि नहीं की गई है।

1 जनवरी 2027 से लागू होंगी नई कीमतें Audi India के अनुसार, संशोधित कीमतें 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगी। कंपनी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस मॉडल की कीमत कितनी बढ़ेगी। इसलिए किसी खास कार की नई कीमत या कुल मूल्य अंतर बताना संभव नहीं है। मॉडल-वाइज जानकारी कंपनी की ओर से जारी होने के बाद ही मिल सकेगी।

2 प्रतिशत तक बढ़ेंगी कारों की कीमतें इस घोषणा की सबसे अहम बात यह है कि Audi अपनी कारों की कीमतों में 2 प्रतिशत तक इजाफा करेगी। कंपनी ने इसे बढ़ोतरी की अधिकतम सीमा बताया है, न कि सभी कारों पर लागू होने वाली एक समान दर। ऐसे में अलग-अलग मॉडल की कीमतों में बदलाव अलग हो सकता है। Audi ने अभी मॉडल-वाइज प्राइस ब्रेकअप साझा नहीं किया है। इसलिए यह मानना सही नहीं होगा कि पूरी रेंज की कीमतें निश्चित रूप से 2 प्रतिशत बढ़ेंगी।

बढ़ती इनपुट कॉस्ट बनी कीमतों में इजाफे की वजह Audi India ने कीमतों में संशोधन के पीछे बढ़ती इनपुट कॉस्ट का हवाला दिया है। कंपनी के मुताबिक, मौजूदा लागत दबाव को देखते हुए कीमतों में यह बदलाव किया जा रहा है। हालांकि, Audi ने किसी विशेष कच्चे माल, कलपुर्जे या खर्च की अलग-अलग जानकारी नहीं दी है। इसलिए इस बढ़ोतरी को किसी एक लागत कारक से जोड़ना उचित नहीं होगा।

कंपनी ने इस मूल्य संशोधन को कारोबार की दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी बताया है। Audi के अनुसार, बढ़ती लागत के बीच कीमतों में सीमित बदलाव करना कारोबार को टिकाऊ बनाए रखने के लिहाज से अहम है। कंपनी ने प्रस्तावित मूल्य वृद्धि को यथासंभव मापा हुआ रखने की बात भी कही है। हालांकि, इस घोषणा में भविष्य में किसी अन्य मूल्य संशोधन की जानकारी नहीं दी गई है।