ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत के पास अब Ashok Leyland ATT 4x4 के तौर पर अपनी खुद की बुलेटप्रुफ और ब्लास्ट-प्रूफ ट्रूप ट्रांसपोर्टर बस है। आइए इस आर्मर्ड ट्रूप ट्रांसपोर्टर (ATT) के फीचर्स और इंजन स्पेक्स पर एक नजर डालते हैं। इस ATT को पूरी तरह भारत में ही तैयार किया गया है और इसे 18 नवंबर 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था।

कॉन्ट्रैक्ट और डिलीवरी Ashok Leyland ATT 4x4 ₹187.24 करोड़ के एक कॉन्ट्रै्क्ट का हिस्सा है जिसके तहत CRPF और BSF को ऐसी कुल 124 बसें डिलीवर की जाएंगी। इस बुलेटप्रूफ और ब्लास्ट-प्रूफ आर्मर्ड ट्रूप ट्रांसपोर्टर (ATT) में पूरी बॉडी के चारों तरफ सुरक्षा कवच (A full-body perimeter armour), ब्लास्ट रेसिस्टेंट अंडबॉड प्रोटेक्शन और रन-फ्लैट टायर्स दिए गए हैं।

इसके अलावा, इसमें पीटीजेड कैमरा (PTZ Camera), कमांड और कंट्रोल सिस्टम और गन माउंट्स जैसी चीजें दी गई हैं। सीटिंग और कंफर्ट Ashok Leyland ATT 4x4 में एक समय में 28 जवान बैठ सकते हैं। इस बस में जवानों के लिए सस्पेंडेड सीट्स दी गई हैं। इसके अलावा बेहतर कंफर्ट के लिए इन सीटों में शॉक एब्जॉर्बर लगे हैं। इसमें मिलने वाली इंजन की बात करें तो इसमें 6-सिलिंडर वॉटर-कूल्ड टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन है जो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। यह इंजन 220hp की पावर और 800nm का टॉर्क जनरेट करता है।