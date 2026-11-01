इलेक्ट्रिक कार से वायु सेना प्रमुख का पदभार संभालने पहुंचे एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित, किन खुबियों के साथ आती है ये EV

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित ने अपने कार्यकाल की शुरुआत एक खास अंदाज में की। शनिवार को 29वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभालने के लिए वह इलेक्ट्रिक वाहन (EV) से पहुंचे। हालांकि, उनके इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहन के मॉडल की जानकारी साझा नहीं की गई है।

इलेक्ट्रिक वाहन से पहुंचे एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित #WATCH | Delhi: Embracing the future of sustainable mobility, Air Chief Marshal Ashutosh Dixit has switched to an electric vehicle (EV), taking a step towards greener transportation. Air Chief Marshal Ashutosh Dixit took over as the new Chief of the Air Staff yesterday. https://t.co/k9g8b023zV — ANI (@ANI) November 1, 2026 एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित ने भारतीय वायुसेना के 29वें प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल किया। इस पहल के जरिए उन्होंने परिवहन के एक अधिक टिकाऊ ऑप्शन को अपनाया। वायुसेना के नए प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के मौके पर उनका इलेक्ट्रिक वाहन से पहुंचना भी चर्चा का विषय बना। #WATCH | Delhi: Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Ashutosh Dixit, receives a Guard of Honour at the Parade Ground, Air Force Station. https://t.co/NLZdzWal9G — ANI (@ANI) November 1, 2026 राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि पदभार संभालने से पहले एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने अपनी मां श्रीमती निर्मला दीक्षित और सास श्रीमती कमला पांडेय को श्रद्धांजलि दी। अशुतोष दीक्षित ने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का स्थान लिया है। एपी सिंह ने देश की सेवा में 42 वर्षों का शानदार करियर पूरा करने के बाद सेवानिवृत्ति ली। उनके बाद अशुतोष दीक्षित ने भारतीय वायुसेना के प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली है।

कौन-सी है इलेक्ट्रिक कार? हमने जब इस इलेक्ट्रिक कार को बारीकी से चेक किया, तो इसके कई पार्ट्स Mahindra XEV 9S से मेल खाते हुए दिखाई दिए। कार का फ्रंट डिजाइन काफी हद तक XEV 9S से मेल खाता है। इसका फ्रंट में कनेक्टेड LED DRL लाइटिंग, वर्टिकल स्प्लिट हेडलैंप सेटअप, क्लोज फ्रंट ग्रिल और बड़े ब्लैक पैनल का डिजाइन, बंपर के दोनों किनारों पर एंगुलर सिल्वर एलिमेंट XEV 9S से मिलते है। साइड प्रोफाइल की बात करें, तो इसकी SUV बॉडी और रूफलाइन भी XEV 9S की डिजाइन से मेल खाती है। आप लिख सकते हैं कि तस्वीर में Mahindra XEV 9S जैसी इलेक्ट्रिक SUV नजर आ रही है। एयर चीफ मार्शल अशुतोष दीक्षित द्वारा इस्तेमाल की गई EV के मॉडल और तकनीकी खूबियों की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

Mahindra XEV 9S की खुबियां भारत में Mahindra XEV 9S की एक्स-शोरूम कीमत 20.65 लाख रुपये से 29.95 लाख रुपये के बीच है। यह कंपनी की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV है, जिसे INGLO प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। यह 6 और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में आती है। इसमें तीन बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, जिनकी क्षमता 59kWh, 70kWh और 79kWh है।

इसका MIDC सर्टिफाइड ड्राइविंग रेंज क्रमशः 521 किलोमीटर, 600 किलोमीटर और 679 किलोमीटर है। बैटरी के अनुसार मोटर की अधिकतम पावर 170kW, 180kW और 210kW तक है, जबकि अधिकतम टॉर्क 380Nm मिलता है। DC फास्ट चार्जर की मदद से बैटरी को 20 से 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में लगभग 20 मिनट लगते हैं।