Honda 2028 CR-V में लाएगी नया ट्विन-मोटर हाइब्रिड सिस्टम और प्लेटफॉर्म

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Honda ने आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है कि अगली पीढ़ी की 2028 CR-V अगले साल आएगी जिसे एक बिल्कुल नए ट्विन-मोटर हाइब्रिड सिस्टम से संचालित किया जाएगा। आने वाली CR-V का नया प्लैटफॉर्म और पावरट्रेन SUV की स्टैडर्ड पावर और एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक व्हीकलस की बढ़ती बिक्री वजह है कि Honda CV-R के लिए हाइब्रिड तकनीक की तरफ जा रही है। आने वाली CR-V उन कई हाइब्रिड मॉडलों में से पहली है जिसे Honda 2030 तक नॉर्थ अमेरिका में लॉन्च करने की योजना बनी रही है।

हाइब्रिड सिस्टम और परफॉर्मेंस 2028 CR-V बेहतर एफिशिएंसी के साथ Honda के हाइब्रिड सिस्टम की नेक्स्ट जेन को पेश करेगी। Honda के ट्विन-मोटर हाइब्रिड सिस्टम की 5वीं पीढ़ी को उस रेंज का विस्तार करके और बेहतर बनाया गया है जहां इसके इंजन सबसे ज्यादा एफिशिएंटली से काम करता है और साथ ही हाइब्रिड यूनिट की ड्राइविंग एफिशिएंसी में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा, इसमें एक नया तैयार किया गया इलेक्ट्रिक AWD सिस्टम भी दिया गया है।

लाइट वेट नया प्लैटफॉर्म बिल्कुल नई CR-V एक नए Honda प्लैटफॉर्म की शुरुआती करेगी तो बॉडी की मजबूती और हल्के वेट पर फोकस करता है। यह एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है जो ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स को आपस में कम्मोनालिटी करने की अनुमति देता है। Honda का लक्ष्य है कि अगली पीढ़ी के हाइब्रिड मॉडल की फ्यूल एफिशिएंसी को 10% से ज्यादा सुधारना है।

हाइब्रिड सिस्टम और V6 इंजन पिछले साल अक्टूबर में जापान में ब्रांड ने एक बिल्कुल नए बड़े आकार के हाइब्रिड सिस्टम को पेस किया गया था जो फ्यूचर में उन बड़े मॉडलों को पावर देगा जो सिर्फ अमेरिका में बनाए जाते हैं। इस एक नया तैयार किया गया V6 इंजन, नई ड्राइव यूनिट्स और एक बैटरी पैक शामिल हैं।