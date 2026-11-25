ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर सब-4 मीटर SUV Maruti Fronx को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। यह अभी तक कई बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हो चुकी है। यह एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पाई हुई है। इस बार इसके इंटीरियर की झलक देखने के लिए मिली है। इसके साथ ही इसके बाहरी डिजाइन और फीचर्स के बारे में भी पता चला है। आइए विस्तार में जानते हैं कि आने वाली Maruti Fronx Facelift में क्या-क्या नया मिल सकता है?

पहले जैसा रहेगा इंटीरियर लेआउट स्पाई शॉट्स के अनुसार, नई Fronx के केबिन का ओवरऑल लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा ही दिखाई देता है। हालांकि, इसमें ब्लैक और बरगंडी ड्यूल-टोन इंटीरियर थीम देखने को मिल सकती है। यह कलर कॉम्बिनेशन डैशबोर्ड, डोर ट्रिम्स और फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री में नजर आता है। सीटों के बाहरी किनारों पर लेदरेट फिनिश भी दिखाई दे रही है, जैसा कि Baleno Facelift में देखने को मिला था।

पहली बार मिलेंगी वेंटिलेटेड सीट्स Fronx Facelift के सबसे अहम फीचर्स में वेंटिलेटेड सीट्स शामिल हो सकती हैं। स्पाई शॉट्स में सेंटर कंसोल पर इनके कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि मारुति पहली बार Fronx में यह फीचर देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा, सेंटर कंसोल में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड फीचर भी नजर आया है। कंपनी इसमें पहले से तेज Qi वायरलेस चार्जर भी दे सकती है।

10.1-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम नई Fronx में मौजूदा 9-इंच यूनिट की जगह 10.1-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलने की संभावना है। इसके अलावा, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), ऑटो-डिमिंग IRVM, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और बीच में MID के साथ सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स जारी रह सकते हैं। पुश-बटन स्टार्ट, ऑटोमैटिक AC, रियर AC वेंट्स और ऑटो हेडलाइट्स भी नए मॉडल में मिल सकते हैं।

एक्सटीरियर में भी होंगे कई बदलाव इंटीरियर के अलावा Fronx Facelift के बाहरी डिजाइन में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें नई फ्रंट ग्रिल और आगे तथा पीछे के बंपर को नए डिजाइन में पेश किया जा सकता है। हालांकि, इसके लाइटिंग एलिमेंट्स पहले जैसे रहने की संभावना है। साइड प्रोफाइल में नए ब्लैक ग्लॉस फिनिश क्लैडिंग एलिमेंट्स मिल सकते हैं, जबकि व्हील्स के डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।

रियर डिस्क ब्रेक और लेवल-2 ADAS की उम्मीद नई Fronx में रियर डिस्क ब्रेक का मिलना एक अहम बदलाव हो सकता है। स्पाई शॉट्स में इनकी मौजूदगी दिखाई देती है। इसके अलावा, टेस्ट मॉडल के फ्रंट में रडार मॉड्यूल भी नजर आया है। इससे इसमें लेवल-2 ADAS मिलने की संभावना बढ़ जाती है। Baleno Facelift में भी ADAS फीचर्स दिए गए हैं। हालांकि, Fronx में इस तकनीक के शामिल होने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

नए इंजन और गियरबॉक्स का भी मिल सकता है विकल्प मैकेनिकल बदलावों की बात करें तो Fronx Facelift में मौजूदा 1.2-लीटर चार-सिलेंडर K-Series इंजन की जगह नया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर Z-Series इंजन दिया जा सकता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलने की संभावना है।

वहीं, 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर Boosterjet टर्बो पेट्रोल इंजन जारी रह सकता है। यह इंजन मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जा सकता है। इसके अलावा, टर्बो इंजन की पावर मौजूदा 100 PS से बढ़ाकर 110 PS किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है।