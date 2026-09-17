किन छोटी गलतियों की वजह से अचानक सीज़ होता है कार का इंजन? कैसे बढ़ाएं उम्र

कई सालों तक बार बार लापरवाही करने के कारण गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है। अगर एक बार ऐसा हो जाता है तो फिर इसे ठीक करवाने में समय और हजारों रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं।

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में हर रोज हजारों की संख्‍या में कार खराब हो जाती हैं। इन कारों में कई कारें ऐसी भी होती हैं जो कुछ साल पुरानी होती हैं, लेकिन इनका इंजन सीज हो जाता है। ऐसा किस तरह की लापरवाही करने के कारण होता है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं।

सही इंजन ऑयल का करें उपयोग

गाड़ी के इंजन को सीज होने से बचाना चाहते हैं तो हमेशा सही और अच्‍छी क्‍वालिटी के इंजन ऑयल का उपयोग करना चाहिए। अगर ऐसा न किया जाए तो भी इंजन की उम्र कम हो जाती है। खराब स्थिति में इंजन सीज भी हो सकता है। कुछ पैसे बचाने के लिए इंजन ऑयल की क्‍वालिटी से समझौता नहीं करना चाहिए। ज्‍यादातर कंपनियों की ओर से कार के साथ दी जाने वाली मैनुअल में सही ग्रेड और क्‍वालिटी के इंजन ऑयल के उपयोग की सलाह दी जाती है।

समय पर करवाएं सर्विस इंजन को सीज होने से बचाने के लिए कार की समय पर सर्विस करवाना भी काफी जरूरी होता है। अगर कार की सर्विस को समय पर करवाया जाता है तो इंजन सीज होने से तो सुरक्षा मिलती ही है साथ ही कई अन्‍य परेशानियों को भी कार से दूर रखा जा सकता है।