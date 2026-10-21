डेली यूज के लिए TVS Radeon और Hero Splendor Plus कौन-सी बेस्ट, फीचर्स-इंजन और कीमत के मामले में कौन बेहतर

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कम्यूटर मोटरसाइकिल खरीदने वाले ग्राहकों के लिए TVS Radeon और Hero Splendor Plus दो ऑप्शन हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल को रोजाना के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इनमें एयर-कूल्ड इंजन के साथ 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। हालांकि, 2026 TVS Radeon को लाइटिंग और स्टाइलिंग अपडेट मिला है, जिससे यह Hero Splendor Plus को टक्कर देती है। आइए विस्तार में इन (TVS Radeon vs Hero Splendor Plus) दोनों मोटरसाइकिलों के डिजाइन, फीचर्स, इंजन और कीमत के बारे में जानते हैं।

TVS Radeon vs Hero Splendor Plus: डिजाइन TVS Radeon: टीवीएस रेडियॉन का डिजाइन कम्यूटर स्टाइल वाला है। यह बेहतरीन ग्राफिक्स और शानदार कलर कॉम्बिनेशन के साथ आती है। इसमें लाइटिंग पैकेज में LED हेडलाइट के साथ इंटीग्रेटेड डे-टाइम रनिंग लाइट (DRL), LED टेललाइट और LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। इसके सभी वेरिएंट में LED लाइटिंग दी गई है। TVS Radeon में सिंगल-पीस सीट, पीछे सामान रखने के लिए लगेज रैक, क्रैश गार्ड और 18-इंच के अलॉय व्हील दिए गए हैं। ये फीचर्स इसे रोजाना इस्तेमाल के लिहाज से व्यावहारिक बनाते हैं।

Hero Splendor Plus: हीरो स्प्लेंडर प्लस में पारंपरिक कम्यूटर मोटरसाइकिल जैसा डिजाइन मिलता है। इसके अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से लाइटिंग और स्टाइलिंग में अंतर देखने को मिलता है। इसके स्टैंडर्ड मॉडल में सामान्य हेडलाइट मिलती है, जबकि plendor Plus XTEC 2.0 में LED हेडलाइट के साथ कुछ अपडेटेड स्टाइलिंग डिटेल्स भी दी जाती है। Hero Splendor Plus अपने पारंपरिक और उपयोगी डिजाइन के लिए जानी जाती है। हालांकि, LED लाइटिंग के मामले में Radeon को बढ़त मिलती है, क्योंकि इसमें पूरी रेंज में यह सुविधा उपलब्ध है।

स्पेसिफिकेशन TVS Radeon Hero Splendor Plus इंजन क्षमता 109.7cc 97.2cc इंजन प्रकार सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड अधिकतम पावर 8.08 bhp 8 bhp अधिकतम टॉर्क 8.7 Nm 8.05 Nm गियरबॉक्स 4-स्पीड 4-स्पीड हेडलाइट सभी वेरिएंट में LED स्टैंडर्ड में सामान्य, XTEC 2.0 में LED टेललाइट LED दिए गए विवरण में जानकारी उपलब्ध नहीं टर्न इंडिकेटर्स LED दिए गए विवरण में जानकारी उपलब्ध नहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए गए विवरण में जानकारी उपलब्ध नहीं स्टैंडर्ड में एनालॉग, XTEC में डिजिटल अतिरिक्त टेक्नोलॉजी GTT चुनिंदा वेरिएंट में i3S माइलेज 69 से 73 kmpl 70 km/l (E20 फ्यूल) वेरिएंट BASE, DIGI Drum, DIGI DISC स्टैंडर्ड और XTEC वेरिएंट एक्स-शोरूम कीमत ₹67,100 से ₹73,100 ₹78,912 से ₹81,666 TVS Radeon vs Hero Splendor Plus: फीचर्स TVS Radeon: इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्टर दिया गया है, जो किसी भी गियर में काम कर सकता है। इसमें Glide Through Technology (GTT) मिलती है, जो कम स्पीड पर कम थ्रॉटल इनपुट के साथ बाइक चलाने में काफी मदद मिलती है। मोटरसाइकिल में सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम और पांच-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट वाले ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर भी मिलता है। Hero Splendor Plus: इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। वहीं, XTEC वेरिएंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और रियल-टाइम माइलेज की जानकारी मिलती है। कुछ वेरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है। Splendor Plus XTEC 2.0 में LED हेडलाइट और हैजर्ड लाइट फंक्शन भी मिलता है। Hero Splendor Plus के चुनिंदा वेरिएंट में i3S स्टॉप-स्टार्ट टेक्नोलॉजी मिलती है।

यह भी पढ़ें- Hero की ये 4 बाइक्स हैं मिडिल क्लास वालों के लिए बेस्ट, कीमत सिर्फ 56,742 रुपए से शुरू TVS Radeon vs Hero Splendor Plus: इंजन और पावर TVS Radeon: इसमें 109.7cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 8.08 bhp की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। साथ ही, GTT टेक्नोलॉजी कम स्पीड पर बाइक को कम थ्रॉटल इनपुट के साथ आगे बढ़ाने में मदद करती है।

Hero Splendor Plus: इसमें 97.2cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 8 bhp की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। TVS Radeon vs Hero Splendor Plus: माइलेज TVS Radeon को लेकर कंपनी का दावा है कि यह 69 से 73 kmpl तक का माइलेज देती है। वहीं, Hero Splendor Plus मॉडल E20 फ्यूल के साथ 70 km/l का माइलेज देता है। हालांकि, यह कंपनी का दावा है और वास्तविक माइलेज सड़क की स्थिति, ट्रैफिक, राइडिंग स्टाइल तथा अन्य परिस्थितियों के आधार पर अलग हो सकता है।

2026 TVS Radeon vs Hero Splendor Plus: कीमत TVS Radeon: इसे तीन वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 67,100 रुपये, DIGI Drum वेरिएंट की कीमत 70,100 रुपये और DIGI DISC वेरिएंट की कीमत 73,100 रुपये है। इसके टॉप वेरिएंट में केवल फ्रंट डिस्क ब्रेक को ऑफर किया जाता है। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम है।

Hero Splendor Plus: इसे चॉर वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। इसके ड्रम ब्रेक OBD2B वेरिएंट की कीमत 78,912 रुपये, स्पेशल एडिशन OBD2B की कीमत 79,715 रुपये, i3S OBD2B वेरिएंट की कीमत 80,045 रुपये और टॉप वेरिएंट मिलियन एडिशन की कीमत 81,666 रुपये है। ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम है।