ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप रोजाना के काम और ऑफिस आने-जाने के लिए एक किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीदने की सोच रहे हैं तो TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। यह सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 120km तक की शानदार रेंज देता है जिससे आपको बार-बार चार्जिंग की चिंता नहीं रहती। आइए जानते हैं कि कैसे यह स्कूटर आपके डेली यूज के लिए बेस्ट है।

TVS iQube मोटर और परफॉर्मेंस इसमें एक साइलेंट, हब-माउंटेड BLDC मोटर दी गई है जो 4.4kW की पीक पावर 140nm का पीक टॉर्क देती है। वेरिएंट के अनुसार इसकी टॉप-स्पीड 68km/h से 82kmph तक है और यह 4.2 से 4.7 सेकंड में 0 से 40 की स्पीड पकड़ सकती है। ट्यूबलर फ्रेम पर बनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे हाइड्रोलिक ट्विन-ट्यूब सस्पेंशन दिया गया है।

ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे डिस्क या ड्रम ब्रेक मिलता है और पीछे रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के साथ 130mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। इसमें 12-इंच के अलॉय व्हील्स पर 90/90-12 साइज के ट्यूबलेस टायर्स लगे हैं। TVS iQube में 157mm का ग्राउंड क्लीयरेंस, 770mm की सीट हाइट मिलती है।