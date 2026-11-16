ट्रैफिक में एकदम स्मूथ चलती है ये 7 बाइक्स, बार-बार नहीं दबाना पड़ता है क्लच, मिलता है शानदार परफॉर्मेंस

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। शहरों की सड़कों पर ट्रैफिक जाम में फंसना जितना परेशान करने वाला है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है बार-बार बाइक का क्लच दबाना। ऑफिस पहुंचते-पहुंचते बाएं हाथ की उंगलियों और कलाई में दर्द होने लगता है। लेकिन अब इस परेशानी को कम करने के लिए मोटरसाइकिलों में एक खास टेक्नोलॉजी दी जा रही है, जिसे स्लिप एंड असिस्ट क्लच (Slip-and-Assist Clutch) कहते हैं। इसकी मदद से क्लच लीवर दबाना आसान हो जाता है और अचानक गियर डाउन करने पर भी बाइक को बेहतर स्थिरता मिलती है। खास बात यह है कि अब यह तकनीक केवल महंगी स्पोर्ट्स बाइक्स तक सीमित नहीं है। भारतीय बाजार में कई किफायती और लोकप्रिय मोटरसाइकिलें भी इस फीचर के साथ आती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 7 बाइक्स के बारे में, जो ट्रैफिक में आपकी राइड को बना सकती हैं ज्यादा आरामदायक।

स्लिप एंड असिस्ट क्लच कैसे करता है काम? स्लिप एंड असिस्ट क्लच एक ऐसी तकनीक है, जो दो अलग-अलग काम करती है। इसका असिस्ट मैकेनिज्म इंजन की पावर के दौरान क्लच प्लेट्स को मजबूती से जोड़ता है। इससे निर्माता हल्के क्लच स्प्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्लच लीवर दबाने में कम ताकत लगती है। इस तकनीक से क्लच ऑपरेशन में लगभग 20 से 30 फीसदी तक कम मेहनत लग सकती है।

वहीं, इसका स्लिपर फंक्शन अचानक गियर डाउन करने पर इंजन से आने वाले ज्यादा बैक-टॉर्क को कंट्रोल करता है। उदाहरण के लिए, तेज रफ्तार में अचानक चौथे गियर से दूसरे गियर में आने पर क्लच प्लेट्स आंशिक रूप से अलग होती हैं। इससे रियर व्हील के उछलने, फिसलने और इंजन के ओवर-रेव होने की आशंका कम होती है।

स्लिप एंड असिस्ट क्लच वाली बाइक्स की लिस्ट बाइक का नाम शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत इंजन पावर टॉर्क Royal Enfield Hunter 350 ₹1.37 लाख 349cc 20.2 bhp 27 Nm TVS Apache RTR 200 4V ₹1.50 लाख 197.75cc 20.53 bhp 17.25 Nm Yamaha MT-15 V2 ₹1.65 लाख 155cc 18.1 bhp 14.1 Nm Bajaj Pulsar NS400Z ₹1.91 लाख 373.27cc 39.5 bhp 35 Nm Honda CB350 ₹1.95 लाख 348.36cc 20.8 bhp 30 Nm Triumph Speed 400 ₹2.35 लाख 398.15cc 39.5 bhp 37.5 Nm KTM 250 Duke ₹2.39 लाख 249.07cc 31 bhp 25 Nm 1. Royal Enfield Hunter 350 Royal Enfield Hunter 350 की एक्स-शोरूम कीमत 1.37 लाख रुपये से शुरू होती है। इसमें 349cc का एयर-ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसमें फैक्ट्री-फिटेड वेट मल्टी-प्लेट स्लिप एंड असिस्ट क्लच दिया गया है। इसकी 790mm सीट हाइट और कॉम्पैक्ट व्हीलबेस इसे शहर में चलाने के लिए उपयोगी बनाते हैं। रेट्रो डिजाइन और बेहतर लो-एंड टॉर्क चाहने वाले राइडर्स के लिए यह अच्छा ऑप्शन है।

2. TVS Apache RTR 200 4V TVS Apache RTR 200 4V की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.50 लाख रुपये है। इसमें कंपनी का A-RT (Anti-Reverse Torque) स्लिपर क्लच मिलता है। इसकी असिस्ट कैम्स क्लच ऑपरेट करने में लगने वाली मेहनत को लगभग 22 फीसदी कम करती हैं। इसके साथ ग्लाइड थ्रोट ट्रैफिक (Glide Through Traffic - GTT) तकनीक भी मिलती है, जिससे बाइक बिना थ्रॉटल इनपुट के पहले, दूसरे और तीसरे गियर में आगे बढ़ सकती है। इसमें 197.75cc का ऑयल-कूल्ड इंजन है, जो Sport मोड में 20.53 bhp की पावर देता है।

3. Yamaha MT-15 V2 Yamaha MT-15 V2 की एक्स-शोरूम कीमत 1.65 लाख रुपये से शुरू होती है। इसमें असिस्ट एंड स्लिपर क्लच दिया गया है, जो हल्के क्लच लीवर ऑपरेशन के लिए जाना जाता है। बाइक में 155cc का लिक्विड-कूल्ड, फोर-वाल्व SOHC इंजन मिलता है। इसमें वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन (Variable Valve Actuation - VVA) तकनीक भी दी गई है। यह इंजन 18.1 bhp की पावर और 14.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।

4. Bajaj Pulsar NS400Z Bajaj Pulsar NS400Z की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.91 लाख रुपये है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर असिस्ट और स्लिपर कल्च दिया गया है। बाइक में 373.27cc का लिक्विड-कूल्ड DOHC फोर-वाल्व इंजन मिलता है, जो 39.5 bhp की पावर और 35 Nm का टॉर्क देता है। इसमें 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ राइड-बाई-वायर थ्रॉटल, चार राइडिंग मोड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है।

5. Honda CB350 Honda CB350 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.95 लाख रुपये है। इसके तीनों वेरिएंट में स्लिप एंड असिस्ट क्लच स्टैंडर्ड मिलता है। इसमें 348.36cc का एयर-कूल्ड लॉन्ग-स्ट्रोक सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 20.8 bhp की पावर और 30 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसके हाई वेरिएंट में होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (Honda Selectable Torque Control - HSTC) भी मिलता है। क्लासिक रोडस्टर डिजाइन और आरामदायक क्लच ऑपरेशन चाहने वाले इसे देख सकते हैं।

6. Triumph Speed 400 Triumph Speed 400 की एक्स-शोरूम कीमत 2.35 लाख रुपये से शुरू होती है। इसमें टॉर्क असिस्ट क्लच दिया गया है, जो इंजन की पावर के दौरान क्लच प्लेट्स को मजबूती से जोड़ने में मदद करता है। इसमें 398.15cc का लिक्विड-कूल्ड, फोर-वाल्व DOHC इंजन मिलता है, जो 39.5 bhp की पावर और 37.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स और एडजस्ट होने वाले क्लच व फ्रंट ब्रेक लीवर भी मिलते हैं।

7. KTM 250 Duke KTM 250 Duke की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.39 लाख रुपये है। इसमें कंपनी का पावर असिस्ट स्लिपर क्लच (Power Assist Slipper Clutch - PASC) दिया गया है। बाइक में 249.07cc का लिक्विड-कूल्ड SOHC इंजन मिलता है, जो 31 bhp की पावर और 25 Nm का टॉर्क देता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसमें बाई डायरेक्शन क्विकशिफ्टर प्लस भी मिलता है, जिसकी मदद से क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बिना गियर ऊपर और नीचे किए जा सकते हैं।

स्लिप एंड असिस्ट क्लच की देखभाल कैसे करें? इस तकनीक को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने के लिए सही इंजन ऑयल का इस्तेमाल जरूरी है। वेट मल्टी-प्लेट क्लच में इंजन और गियरबॉक्स के साथ ऑयल साझा होता है, इसलिए JASO MA2 प्रमाणित मोटरसाइकिल इंजन ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। कार के इंजन ऑयल से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें मौजूद फ्रिक्शन कम करने वाले एडिटिव्स क्लच प्लेट्स को स्लिप करा सकते हैं। इसके अलावा, क्लच केबल का फ्री-प्ले सही रखें। दिए गए इनपुट के अनुसार, क्लच लीवर पर लगभग 2 से 3mm फ्री-प्ले होना चाहिए। सामान्य राइडिंग के दौरान लगातार क्लच दबाकर रखने से भी बचना चाहिए। 25 किमी प्रति घंटे से अधिक रफ्तार पर क्लच लीवर पूरी तरह छोड़ देना बेहतर है।