इस धनतेरस इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने से पहले जानें 5 किफायती ऑप्शन, कीमत 1.5 लाख रुपये से कम

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली से पहले धनतेरस के दिन नई खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस दिन कई फैमिली नया वाहन खरीदना पसंद करते हैं। अगर आप इस धनतेरस पर इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम यहां पर आपको कुछ किफायती ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। यह उन खास लोगों के लिए होने वाली है, जो बजट और रोजाना के सफर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं। अगर इस धनतेरस आपका बजट भी 1.5 लाख रुपये तक है, तो इन पांच इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ऑप्शनों पर एक नजर डाल सकते हैं। आइए जानते हैं इनकी कीमत, रेंज, बैटरी कैपेसिटी और फीचर्स के बारे में।

1.5 लाख रुपये से कम वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक बाइक एक्स-शोरूम कीमत बैटरी पैक ड्राइविंग रेंज Oben Rorr Evo ₹1,39,999 3.4 kWh 150 km (रियल-वर्ल्ड) Revolt RVX ₹1,39,990 3.24 kWh 160 km (IDC) Ola Roadster X+ (4.5 kWh) ₹1,04,999 4.5 kWh 252 km (IDC) Avore EX1 ₹1,24,999 3.24 kWh 160 km (IDC) Odysse Electric Evoqis Lite ₹1.18 लाख 2.4 kWh 90 km 1. Oben Rorr Evo यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्ट्रीटफाइटर स्टाइल और अलग डिजाइन के साथ आती है। इसमें दिए गए LED DRLs के साथ प्रोजेक्टर हेडलैंप इसे स्पोर्टी लुक देने का काम करते हैं। इसमें 9 kW की IPMSM मोटर दी गई है, जो पहिये पर 250 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह महज 3 सेकंड में 0 से 40 km/h की स्पीड पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 110 km/h है। इसमें सिंगल-स्टेज चेन ड्राइव दी गई है। बाइक में रिवर्स मोड भी दिया गया है। इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज 150 km तक की है। Rorr Evo में 3.4 kWh की LFP बैटरी दी गई है। Oben Plug फास्ट चार्जर की मदद से बैटरी को 0 से 80% तक चार्ज करने में 90 मिनट से कम समय लगता है। Oben Rorr Evo की एक्स-शोरूम कीमत 1,39,999 रुपये है। इसके साथ ही 8 साल की बैटरी वारंटी भी मिल रही है।

स्पेसिफिकेशन Oben Rorr Evo डिटेल मोटर टाइप IPMSM मोटर पावर 9 kW व्हील टॉर्क 250 Nm बैटरी पैक 3.4 kWh LFP रियल-वर्ल्ड रेंज 150 km टॉप स्पीड 110 km/h 0-40 km/h 3 सेकंड राइडिंग मोड Eco, City, Havoc ड्राइव सिस्टम सिंगल-स्टेज चेन ड्राइव डिस्प्ले 5-इंच कलर TFT स्टोरेज क्षमता 10 लीटर USB चार्जिंग पोर्ट 2 ग्राउंड क्लीयरेंस 200 mm वॉटर-वेडिंग क्षमता 230 mm सीट की लंबाई 680 mm पिलियन सीट की चौड़ाई 262 mm फास्ट चार्जिंग 0-80% 90 मिनट से कम कीमत ₹1,39,999 बैटरी वारंटी 8 साल 2. Revolt RVX इसमें 3.24 kWh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी फुल चार्ज होने के बाद 160 km की IDC रेंज देती है। इसकी टॉप स्पीड 90 km/h है। इसमें 5.3 kW की पीक मोटर पावर और 230 Nm का व्हील टॉर्क मिलता है। इसमें 3.5-इंच का कलर डिस्प्ले दिया गया है। इसे खरीदने पर 8 साल या 80,000 km की बैटरी वारंटी दी जा रही है। इसे 0 से 80% तक चार्ज होने में लगभग 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं। Revolt RVX की एक्स-शोरूम कीमत 1,39,990 रुपये है।

स्पेसिफिकेशन Revolt RVX डिटेल मोटर पावर (पीक) 5.3 kW व्हील टॉर्क 230 Nm बैटरी पैक 3.24 kWh NMC IDC रेंज 160 km टॉप स्पीड 90 km/h डिस्प्ले 3.5-इंच कलर डिस्प्ले कनेक्टिविटी मोबाइल ऐप, GPS सिक्योरिटी फीचर्स जियो-फेंसिंग, व्हीकल लोकेटर अन्य फीचर्स कॉल और मैसेज अलर्ट अतिरिक्त सुविधाएं रिवर्स मोड, हिल होल्ड, वॉक असिस्ट सामान्य चार्जिंग (0-80%) लगभग 3 घंटे 30 मिनट फास्ट चार्जिंग (0-80%) लगभग 80 मिनट कीमत ₹1,39,990 बैटरी वारंटी 8 साल या 80,000 km 3. Ola Roadster X+ Ola के इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को दो बैटरी ऑप्शन 4.5 kWh और 9.1 kWh में ऑफर होती है। कंपनी का दावा है कि यह फुल चार्ज होने के बाद 500 km तक की IDC रेंज देता है। वहीं, 4.5 kWh वेरिएंट की दावा की गई IDC रेंज 252 km तक है। दोनों बैटरी ऑप्शनों के साथ 3 साल या 50,000 km की बैटरी वारंटी दी जाती है। Ola Roadster X+ के 4.5 kWh वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 1,04,999 रुपये है, जबकि 9.1 kWh वेरिएंट की कीमत 1,54,999 रुपये है।

स्पेसिफिकेशन Ola Roadster X+ डिटेल मोटर पावर (पीक) 11 kW बैटरी विकल्प 4.5 kWh / 9.1 kWh IDC रेंज (4.5 kWh) 252 km IDC रेंज (9.1 kWh) 500 km टॉप स्पीड 125 km/h 0-40 km/h 2.7 सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम MoveOS राइडिंग फीचर्स क्रूज कंट्रोल, पार्किंग असिस्ट अन्य फीचर्स रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, OTA अपडेट कनेक्टेड फीचर्स जियो-फेंसिंग, टाइम-फेंसिंग लोकेशन फीचर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग अन्य जानकारी राइडिंग स्टैटिस्टिक्स कीमत (4.5 kWh) ₹1,04,999 कीमत (9.1 kWh) ₹1,54,999 बैटरी वारंटी 3 साल या 50,000 km 4. Avore EX1 इसमें 3.24 kWh की बैटरी दी गई है। इसको लेकर कंपनी की तरफ से दावा किया जाता है कि यह बैटरी फुल चार्ज होने के बाद 160 km तक की IDC रेंज देती है और इसकी टॉप स्पीड 100 km/h है। इसका Flex Charge सिस्टम 20% से 80% तक चार्ज होने में लगभग 2 घंटे लेता है। Avore EX1 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,24,999 रुपये है। यह शुरुआती कीमत पहले 10,000 ग्राहकों के लिए लागू है।

स्पेसिफिकेशन Avore EX1 डिटेल बैटरी पैक 3.24 kWh IDC रेंज 160 km टॉप स्पीड 100 km/h डिस्प्ले डिजिटल डिस्प्ले नेविगेशन उपलब्ध ट्रिप जानकारी उपलब्ध बैटरी फीचर्स बैटरी हेल्थ मॉनिटरिंग अन्य फीचर्स व्हीकल डायग्नोस्टिक्स, सिक्योरिटी अलर्ट चार्जिंग सॉकेट घरेलू 5A/15A चार्जिंग तकनीक Flex Charge चार्जिंग समय (20-80%) लगभग 2 घंटे कीमत ₹1,24,999 (शुरुआती) शुरुआती कीमत की उपलब्धता पहले 10,000 ग्राहकों के लिए 5. Odysse Electric Evoqis Lite यह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्पोर्टी डिजाइन और कॉम्पैक्ट लुक के साथ आती है। इस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक में 2.4 kWh क्षमता का लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है। यह बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद 90 km तक की रेंज देती है और इसकी टॉप स्पीड 75 km/h है। इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। Odysse Electric Evoqis Lite की एक्स-शोरूम कीमत 1.18 लाख रुपये है।