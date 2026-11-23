80km तक का माइलेज देती है ये 3 सस्ती बाइक्स, कीमत 70,000 रुपये से है कम, फीचर्स भी मिलते हैं दमदार
TVS Radeon, Hero HF Deluxe और TVS Sport कम बजट के हैं, जिनमें माइलेज, इंजन और फीचर्स के अलग-अलग फायदे मिलते हैं।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में मोटरसाइकिल खरीदते समय ग्राहक कीमत के साथ-साथ माइलेज, इंजन की क्षमता और रोजमर्रा के इस्तेमाल में मिलने वाली सुविधाओं पर भी ध्यान देते हैं। खासकर कम बजट में बाइक खरीदने वालों के लिए ऐसी मोटरसाइकिल चुनना जरूरी है, जो किफायती होने के साथ रोजाना आने-जाने की जरूरतों को भी पूरा कर सके। बाजार में TVS Radeon, Hero HF Deluxe और TVS Sport जैसी मोटरसाइकिलों के एंट्री-लेवल वेरिएंट लगभग 70,000 रुपये के बजट में आती हैं। इनमें 97.2cc से लेकर 109.7cc तक के इंजन मिलते हैं।
₹70,000 से कम वाली सस्ती मोटरसाइकिलें
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फीचर्स
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TVS Radeon
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Hero HF Deluxe
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TVS Sport
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शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम)
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₹67,100
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₹59,477
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₹59,100
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इंजन
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109.7cc
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97.2cc
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109.7cc
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इंजन टाइप
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एयर-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर
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एयर-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर
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एयर-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर
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अधिकतम पावर
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8.19 PS
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8.02 PS
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8.19 PS
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अधिकतम टॉर्क
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8.7 Nm
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8.05 Nm
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8.7 Nm
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गियरबॉक्स
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4-स्पीड
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4-स्पीड
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4-स्पीड
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दावा किया गया माइलेज
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73.68 kmpl
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72 kmpl
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80 kmpl
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वास्तविक माइलेज
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60–72 kmpl
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60–68 kmpl
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65–72 kmpl
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फ्यूल टैंक
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10 लीटर
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9.1–9.6 लीटर
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10 लीटर
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ब्रेक
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ड्रम/फ्रंट डिस्क
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ड्रम
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ड्रम
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ब्रेकिंग सिस्टम
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SBT
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IBS
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SBT
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वजन
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113–115 किग्रा
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110–112 किग्रा
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लगभग 112 किग्रा
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सीट हाइट
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780 mm
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805 mm
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790 mm
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ग्राउंड क्लीयरेंस
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180 mm
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165 mm
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175 mm
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खास फीचर्स
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डिजिटल क्लस्टर, USB/Type-C चार्जिंग (चुनिंदा वेरिएंट)
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i3S, साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ (चुनिंदा वेरिएंट)
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DRLs, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, USB चार्जिंग (चुनिंदा वेरिएंट)
1. TVS Radeon
- TVS Radeon उनके लिए एक है, जो कम बजट में 110cc इंजन वाली कम्यूटर मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 59,950 रुपये है। इसके अलग-अलग वेरिएंट की कीमत लगभग 59,950 रुपये से 81,700 रुपये तक जाती है।
- इस मोटरसाइकिल में 109.7cc का सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है। इसका इंजन 7,350rpm पर 8.19PS की पावर और 4,500rpm पर 8.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसमें इलेक्ट्रिक और किक दोनों तरह के स्टार्टिंग मिलते हैं।
- TVS Radeon का दावा किया गया माइलेज 73.68kmpl तक है। वहीं, अलग-अलग राइडिंग परिस्थितियों में वास्तविक माइलेज लगभग 60 से 72kmpl तक बताया जाता है। इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। इसके Digi वेरिएंट में रिवर्स LCD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें रियल-टाइम माइलेज इंडिकेटर, घड़ी, सर्विस रिमाइंडर और लो-फ्यूल अलर्ट जैसी जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा चुनिंदा वेरिएंट में फ्रंट डिस्क ब्रेक और USB या Type-C चार्जिंग का फीचर दिया गया है।
2. Hero HF Deluxe
- Hero HF Deluxe कम बजट में मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए दूसरा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 59,477 रुपये से शुरू होती है और वेरिएंट के अनुसार करीब 72,620 रुपये तक जाती है। इसलिए इसका शुरुआती वेरिएंट 70,000 रुपये से कम कीमत के दायरे में आता है।
- Hero HF Deluxe में 97.2cc का सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है। यह इंजन 8.02PS की पावर और 8.05Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। यह मोटरसाइकिल 72kmpl तक का माइलेज दे सकती है, जबकि वास्तविक इस्तेमाल में लगभग 60 से 68kmpl तक का माइलेज दे सकती है। इसमें मॉडल और वेरिएंट के अनुसार 9.1 से 9.6 लीटर की फ्यूल टैंक क्षमता मिलती है।
- इस बाइक में आगे और पीछे 130mm के ड्रम ब्रेक के साथ इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। सस्पेंशन के लिए आगे टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोर्क्स और पीछे हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। इसका वजन लगभग 110 से 112 किलोग्राम है और सीट की ऊंचाई 805mm है। चुनिंदा वेरिएंट में i3S आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम, साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ और इंजन कट-ऑफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
3. TVS Sport
- TVS Sport भी कम बजट में आने वाली 110cc कम्यूटर मोटरसाइकिल है। इसकी शुरुआती कीमत 59,100 रुपये से 59 950 रुपये है। TVS Sport में 109.7cc का सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है। यह इंजन लगभग 8.19PS की पावर और 8.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। इसका माइलेज 80kmpl तक हो सकता है।
- इस मोटरसाइकिल में 10 लीटर का फ्यूल टैंक, 175mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और लगभग 112 किलोग्राम वजन मिलता है। इसमें आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए दोनों पहियों पर ड्रम ब्रेक और सिंक्रोनाइज़्ड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इसके अलावा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हैलोजन हेडलैंप, DRLs और इलेक्ट्रिक स्टार्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
कौन सी मोटरसाइकिल बेस्ट?
इन तीनों मोटरसाइकिलों में से चुनाव आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है। TVS Radeon में 109.7cc इंजन और चुनिंदा वेरिएंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। Hero HF Deluxe में 97.2cc इंजन के साथ i3S जैसी सुविधाएं चुनिंदा वेरिएंट में आती है। वहीं, TVS Sport में 80kmpl तक माइलेज का दावा किया गया है।
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