ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में मोटरसाइकिल खरीदते समय ग्राहक कीमत के साथ-साथ माइलेज, इंजन की क्षमता और रोजमर्रा के इस्तेमाल में मिलने वाली सुविधाओं पर भी ध्यान देते हैं। खासकर कम बजट में बाइक खरीदने वालों के लिए ऐसी मोटरसाइकिल चुनना जरूरी है, जो किफायती होने के साथ रोजाना आने-जाने की जरूरतों को भी पूरा कर सके। बाजार में TVS Radeon, Hero HF Deluxe और TVS Sport जैसी मोटरसाइकिलों के एंट्री-लेवल वेरिएंट लगभग 70,000 रुपये के बजट में आती हैं। इनमें 97.2cc से लेकर 109.7cc तक के इंजन मिलते हैं।

₹70,000 से कम वाली सस्ती मोटरसाइकिलें फीचर्स TVS Radeon Hero HF Deluxe TVS Sport शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम) ₹67,100 ₹59,477 ₹59,100 इंजन 109.7cc 97.2cc 109.7cc इंजन टाइप एयर-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर एयर-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर एयर-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर अधिकतम पावर 8.19 PS 8.02 PS 8.19 PS अधिकतम टॉर्क 8.7 Nm 8.05 Nm 8.7 Nm गियरबॉक्स 4-स्पीड 4-स्पीड 4-स्पीड दावा किया गया माइलेज 73.68 kmpl 72 kmpl 80 kmpl वास्तविक माइलेज 60–72 kmpl 60–68 kmpl 65–72 kmpl फ्यूल टैंक 10 लीटर 9.1–9.6 लीटर 10 लीटर ब्रेक ड्रम/फ्रंट डिस्क ड्रम ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम SBT IBS SBT वजन 113–115 किग्रा 110–112 किग्रा लगभग 112 किग्रा सीट हाइट 780 mm 805 mm 790 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 180 mm 165 mm 175 mm खास फीचर्स डिजिटल क्लस्टर, USB/Type-C चार्जिंग (चुनिंदा वेरिएंट) i3S, साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ (चुनिंदा वेरिएंट) DRLs, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, USB चार्जिंग (चुनिंदा वेरिएंट) 1. TVS Radeon TVS Radeon उनके लिए एक है, जो कम बजट में 110cc इंजन वाली कम्यूटर मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 59,950 रुपये है। इसके अलग-अलग वेरिएंट की कीमत लगभग 59,950 रुपये से 81,700 रुपये तक जाती है।

इस मोटरसाइकिल में 109.7cc का सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है। इसका इंजन 7,350rpm पर 8.19PS की पावर और 4,500rpm पर 8.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसमें इलेक्ट्रिक और किक दोनों तरह के स्टार्टिंग मिलते हैं।

TVS Radeon का दावा किया गया माइलेज 73.68kmpl तक है। वहीं, अलग-अलग राइडिंग परिस्थितियों में वास्तविक माइलेज लगभग 60 से 72kmpl तक बताया जाता है। इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। इसके Digi वेरिएंट में रिवर्स LCD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें रियल-टाइम माइलेज इंडिकेटर, घड़ी, सर्विस रिमाइंडर और लो-फ्यूल अलर्ट जैसी जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा चुनिंदा वेरिएंट में फ्रंट डिस्क ब्रेक और USB या Type-C चार्जिंग का फीचर दिया गया है। 2. Hero HF Deluxe

Hero HF Deluxe कम बजट में मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए दूसरा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 59,477 रुपये से शुरू होती है और वेरिएंट के अनुसार करीब 72,620 रुपये तक जाती है। इसलिए इसका शुरुआती वेरिएंट 70,000 रुपये से कम कीमत के दायरे में आता है।

रुपये तक जाती है। इसलिए इसका शुरुआती वेरिएंट 70,000 रुपये से कम कीमत के दायरे में आता है। Hero HF Deluxe में 97.2cc का सिंगल-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है। यह इंजन 8.02PS की पावर और 8.05Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। यह मोटरसाइकिल 72kmpl तक का माइलेज दे सकती है, जबकि वास्तविक इस्तेमाल में लगभग 60 से 68kmpl तक का माइलेज दे सकती है। इसमें मॉडल और वेरिएंट के अनुसार 9.1 से 9.6 लीटर की फ्यूल टैंक क्षमता मिलती है।

इस बाइक में आगे और पीछे 130mm के ड्रम ब्रेक के साथ इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। सस्पेंशन के लिए आगे टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोर्क्स और पीछे हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। इसका वजन लगभग 110 से 112 किलोग्राम है और सीट की ऊंचाई 805mm है। चुनिंदा वेरिएंट में i3S आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम, साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ और इंजन कट-ऑफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। 3. TVS Sport