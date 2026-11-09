कभी सड़कों पर था TVS की इन 5 बाइक्स का राज, अब बस रह गईं यादें

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। एक समय था जब भारतीय सड़कों पर TVS की कुछ बाइकों का अलग ही जलवा हुआ करता था। कोई अपनी रफ्तार से युवाओं का दिल जीतती थी, तो कोई दमदार इंजन और शानदार परफॉर्मेंस के लिए पहचानी जाती थी। TVS Samurai और Suzuki Shogun जैसी बाइकों का नाम सुनते ही आज भी पुराने बाइक प्रेमियों को अपना दौर याद आ जाता है। वहीं, Centra, Apache 150 और Phoenix ने भी अपने-अपने समय में बाजार में अलग पहचान बनाई थी। लेकिन वक्त बदला, नए मॉडल आए और ये पुरानी बाइक धीरे-धीरे सड़कों से गायब हो गईं। आज इनमें से कई मॉडल सिर्फ पुरानी यादों और चर्चाओं तक सिमटकर रह गए हैं। आइए, एक नजर डालते हैं TVS की ऐसी ही पांच बाइकों पर, जिन्होंने कभी भारतीय सड़कों पर अपना खास मुकाम बनाया था।

1. TVS Samurai TVS Samurai को कंपनी ने Suzuki के साथ पार्टनरशिप के तहत तैयार किया था। इस बाइक को साल 1994 में भारतीय बाजार में बिक्री के लिए पेश किया गया था। अपने दौर में यह टू-स्ट्रोक बाइक अपनी परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। यही वजह थी कि इसे ग्राहकों के बीच अच्छी पहचान मिली।

TVS Samurai में 98.2cc का इंजन दिया गया था, जो 7.8hp की अधिकतम पावर और 9.8Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम था। इस इंजन के साथ 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता था। इसकी टॉप स्पीड करीब 87 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई थी।

यह बाइक केवल आम सड़कों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उस समय रैली और डर्ट बाइक रेसिंग में भी दिखाई देती थी। अपने हल्के और दमदार प्रदर्शन के कारण TVS Samurai ने बाइक पसंद करने वालों के बीच खास जगह बनाई थी। 2. TVS Suzuki Shogun

TVS Suzuki Shogun भी TVS और Suzuki की पार्टनरशिप के तहत भारतीय बाजार में आई थी। कंपनी ने इसे साल 1996 में बिक्री के लिए पेश किया था। उस दौर में इसे अपनी दमदार परफॉर्मेंस और तेज रफ्तार के लिए पहचाना जाता था।

TVS Suzuki Shogun में 108.2cc का टू-स्ट्रोक इंजन दिया गया था। यह इंजन 14hp की पावर और 11.4Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता था। इसकी टॉप स्पीड करीब 105 किलोमीटर प्रति घंटा थी।

अपने इंजन की क्षमता और स्पीड के चलते Shogun ने उस समय बाइक प्रेमियों का ध्यान खींचा था। हालांकि, समय के साथ इस बाइक की बिक्री बंद हो गई और यह मॉडल अब भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है। यह भी पढ़ें- सिगंल चार्ज में 153 से 320km दौड़ने की गारंटी...34 लीटर की स्टोरेज और गूगल नेविगेशन भी, कीमत 1.20 लाख से कम 3. TVS Centra TVS ने साल 2004 में Centra को भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। कंपनी ने इसे कम्यूटर बाइक के तौर पर पेश किया था। इस बाइक को ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, जिन्हें रोजाना इस्तेमाल के लिए एक साधारण बाइक की जरूरत थी।

TVS Centra में 100cc का इंजन दिया गया था। यह इंजन 7.5hp की पावर और 7.5Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम था। इसके साथ 4-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता था।

कम्यूटर सेगमेंट में अपनी जगह बनाने के इरादे से पेश की गई इस बाइक का सफर हालांकि ज्यादा लंबा नहीं रहा। आज TVS Centra कंपनी के उन पुराने मॉडलों में शामिल है, जो अब भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं। 4. TVS Apache 150

TVS Apache सीरीज ने कंपनी को बाइक बाजार में अलग पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इसी सीरीज का हिस्सा रही Apache 150 को कंपनी ने साल 2006 में दोबारा पेश किया था। उस समय यह TVS की सबसे ज्यादा मांग वाली बाइकों में से एक थी।

TVS Apache 150 में 147cc का इंजन दिया गया था, जो 13.5hp की अधिकतम पावर जनरेट करता था। कंपनी ने इस बाइक को सिंक्रोनाइज्ड स्टिफ चेसिस के साथ पेश किया था।

अपने समय में Apache 150 उन ग्राहकों के लिए एक आकर्षक ऑप्शन थी, जो कम्यूटर बाइक से आगे बढ़कर बेहतर परफॉर्मेंस वाली मोटरसाइकिल खरीदना चाहते थे। इस मॉडल ने TVS की परफॉर्मेंस बाइक की पहचान को मजबूत करने में योगदान दिया। 5. TVS Phoenix