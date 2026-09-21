Renault Triber के बेस वेरिएंट को ले आएं घर, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में रेनो की ओर से बजट एमपीवी सेगमेंट में नई Renault Triber को ऑफर किया जाता है। रेनो की इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो एक लाख रुपये की Down Payment देने के बाद कितने रुपये की EMI पर घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। Renault Triber कीमत

Renault की ओर से Triber के बेस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 5.81 लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 28 हजार रुपये आरटीओ और करीब 28 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। जिसके बाद Renault Tiber की ऑन रोड कीमत करीब 6.37 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

एक लाख Down Payment के बाद कितनी EMI अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 5.37 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 5.37 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 8730 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।