ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। बढ़ती महंगाई और कारों की ज्यादा कीमतों की वजह से एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पहली कार खरीदना काफी मुश्किल भरा हो गया है। सभी एक ऐसी कार चाहते हैं तो स्टाइलिश होने के साथ-साथ सुरक्षित और सस्ती भी हो। अगर आपका बजट 10 लाख से कम है तो Renault Kiger आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। यह कॉम्पैक्ट SUV 20kmpl से ज्यादा का माइलेज देने के साथ-साथ 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स के साथ आती है। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं।

Renault Kiger इंजन इस गाड़ी में दो इंजन विकल्प मिलते हैं। पहला है 1.0L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो लगभग 71bhp की पावर और 96nm का टॉर्क जनरेट करता है और इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT के साथ जोड़ा गया है। दूसरा 1.0 L टर्बो पेट्रोल इंजन है जो लगभग 98.63bhp की पावर और 152-160nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ मैनुअल या X-ट्रॉनिक CVT ऑटोमैटिक मिलता है और साथ ही इसमें Eco, Normal और Sport ड्राइव मोड्स दिए गए हैं।

वहीं, अगर इस बाइक के माइलेज की बात करें तो इसका ARAI माइलेज 17.63 से 20.5kmpl है जो इंजन, ट्रांसमिशन और फ्यूल टाइप के मुताबिक है। Renault Kiger में 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। Renault Kiger सेफ्टी और फीचर्स Kiger में 6 एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-असिस्ट, TPMS और रियर/मल्टी-व्यू या 360-डिग्री कैमरा मिलता है। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच की फ्लोटिंग टचस्क्रीन, डिजिटल/TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर वेंट्स के साथ ऑटो या मैनुअल AC, क्रूज कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स दी गई हैं।