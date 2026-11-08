Radial vs Normal Tyre: कौन हैं आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट और सुरक्षित? यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। जब भी हम अपनी गाड़ी के लिए नए टायर खरीदने जाते हैं तो हमारे सामने कई तरह के विकल्प होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नाम है Radial Tyre और Normal Tyre। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि इन दोनों टायरों में क्या अंतर है या कौन सा टायर ज्यादा मजबूत होता है? इसके अलावा, और भी सवाल रहते हैं कि किसकी लाइफ लंबी है और हमारी गाड़ी के लिए कौन सा टायर सही है? अगर आप भी यहीं सब सोचते हैं तो यहां हम आपको इसके जवाब के बारे में बताएंगे।

क्या होते हैं Radial Tyre? Radial Tyre आज के समय में कारों और कई दूसरी नई गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला टायर है। इस टायर को ऐसे बनाया जाता है कि इसके अंदर मौजूद रबर और मजबूत थ्रेड्स की परतें टायर के बीच से किनारों की तरफ लगभग 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। इसकी इसी बनावट की वजह से रोड पर अच्छी ग्रिप बनाता है और राइड करते समय कम गर्म होता है।

क्या हैं इसके फायदे: सड़क पर अच्छी ग्रिप पर मिलती है।

कॉर्नर पर अच्छी पकड़।

कम रोलिंग रेजिस्टेंस की वजह से बेहतर माइलेज।

हाई स्पीड पर बेहतर कंट्रोल। कैसे होते हैं Normal Tyre? नॉर्मल टायर को तकनीकी तौर पर Bias Ply Tyer कहा जाता है और इसकी बनावट Radial Tyre से अलग होती है। इसके अंदर मौजूद थ्रेड्स और रबर की परतों को एक-दूसरे के ऊपर ऐसे लगाया जाता है जिससे ये एक-दूसरे को क्रॉस करती हैं। इस तरह की बनावट की वजह से पूरा हिस्सा एक साथ थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। ऐसे टायर कुछ खास कामों और पुरानी गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं।