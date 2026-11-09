गलती से पेट्रोल कार में डीजल या डीजल कार में पेट्रोल भर जाए तो क्या करें? कितनी दूर चलेगी गाड़ी और कितना होगा नुकसान?

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। कल्पना कीजिए, आप अपनी कार में पेट्रोल भरवाने फ्यूल स्टेशन पहुंचे और कर्मचारी या आपकी गलती से पेट्रोल की जगह डीजल या डीजल की जगह पेट्रोल भर दिया। ऐसी स्थिति में घबराना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपकी कार का इंजन खराब हो जाएगा? क्या गलत फ्यूल भरने के बाद भी गाड़ी कुछ किलोमीटर तक चल सकती है? दरअसल, पेट्रोल और डीजल के गुण और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में गलत फ्यूल का इस्तेमाल इंजन से लेकर फ्यूल पंप तक को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए समझते हैं कि दोनों परिस्थितियों में कार पर क्या असर पड़ता है और ऐसी गलती होने पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए?

गलत फ्यूल भरने पर कितनी दूर चलेगी कार? गलत फ्यूल भरने के बाद कार कितनी दूरी तय करेगी, इसकी कोई तय संख्या नहीं है। यह गलत फ्यूल की मात्रा, टैंक में पहले से मौजूद फ्यूल और फ्यूल सिस्टम तक उसकी पहुंच पर निर्भर करता है। इसलिए यह मानकर गाड़ी चलाना ठीक नहीं कि वह कुछ किलोमीटर तक सुरक्षित चलेगी। इंजन चालू रखना या कार चलाते रहना नुकसान बढ़ा सकता है। गलती का पता चलते ही ड्राइविंग रोकें और इंजन स्टार्ट न करें।

पेट्रोल और डीजल में क्या अंतर है? पेट्रोल और डीजल के गुण अलग हैं। पेट्रोल को जलाने के लिए स्पार्क यानी चिंगारी की जरूरत होती है, जबकि डीजल को अधिक कम्प्रेशन प्रेशर की आवश्यकता होती है। डीजल में चिकनाई देने वाले गुण भी होते हैं। पेट्रोल में ऑक्टेन संख्या ज्यादा और सीटेन संख्या कम होती है, जबकि डीजल में सीटेन संख्या ज्यादा और ऑक्टेन संख्या कम होती है। पेट्रोल में 91-95 ऑक्टेन और 15-20 सीटेन, जबकि डीजल में 45-55 सीटेन और 15-25 ऑक्टेन के करीब होता है।

पेट्रोल कार में गलती से डीजल भर जाए तो क्या होगा? पेट्रोल इंजन को पेट्रोल के इस्तेमाल के हिसाब से तैयार किया जाता है। ऐसे इंजन में डीजल पहुंचने पर फ्यूल का सामान्य तरीके से इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दोनों के दहन गुण अलग हैं। इससे इंजन ठीक तरह से काम नहीं कर सकता और गाड़ी चलने में परेशानी आ सकती है।

अगर टैंक में पेट्रोल और डीजल का मिश्रण है, तो स्थिति पूरी तरह डीजल भरे होने से अलग हो सकती है। मिश्रित फ्यूल की स्थिति में शुद्ध डीजल की तुलना में इंजन को कम नुकसान हो सकता है। फिर भी कार चलाना सुरक्षित नहीं है। पेट्रोल कार में डीजल भरने पर कितना नुकसान होगा? नुकसान इस बात पर निर्भर करेगा कि डीजल की मात्रा कितनी है और वह इंजन तक पहुंचा है या नहीं। गलत फ्यूल फ्यूल सिस्टम तक पहुंचने पर परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए बिना जांच के नुकसान या मरम्मत का खर्च बताना सही नहीं होगा।

डीजल कार में गलती से पेट्रोल भर जाए तो क्या होगा? डीजल कार में पेट्रोल भरना गंभीर स्थिति हो सकती है। डीजल फ्यूल पंप और इंजन से जुड़े कुछ हिस्सों को चिकनाई देने में भी मदद करता है। पेट्रोल के गुण अलग हैं और वह डीजल की तरह चिकनाई नहीं देता। ऐसे में टैंक में पेट्रोल पहुंचने पर फ्यूल सिस्टम के हिस्सों के बीच घर्षण बढ़ सकता है। इसका असर फ्यूल लाइन और पंप पर पड़ सकता है। इससे इंजन के साथ जरूरी पार्ट्स को भी नुकसान पहुंच सकता है।

डीजल कार में पेट्रोल पड़ने पर इंजन स्टार्ट करना कितना खतरनाक है? डीजल कार में पेट्रोल भरने के बाद इंजन स्टार्ट करना या कार चलाना नुकसान बढ़ा सकता है। इंजन चालू होने पर गलत फ्यूल फ्यूल सिस्टम के जरिए दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकता है। इससे घर्षण बढ़ने और फ्यूल पंप या फ्यूल लाइन खराब होने की आशंका रहती है। कार चलाते रहने पर इंजन डैमेज या सीज भी हो सकता है। इसलिए गलती का पता चलते ही इंजन चालू न करें। अगर कार पहले से चालू है, तो उसे सुरक्षित तरीके से रोकें।