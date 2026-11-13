हाईवे पर बाइक के टायर में 30, 35 या 40 PSI? सफर से पहले जान लें सही टायर प्रेशर?

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। लंबी बाइक राइड का प्लान है? टैंक फुल कराने के बाद क्या आप भी पेट्रोल पंप पर टायर में 30, 35 या 40 PSI हवा भरवाने को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं? अक्सर बाइक राइडर्स को लगता है कि हाईवे पर तेज रफ्तार से चलने के लिए टायर में ज्यादा हवा होनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? गलत टायर प्रेशर न सिर्फ बाइक की हैंडलिंग और ग्रिप बिगाड़ सकता है, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। ऐसे में हाईवे पर निकलने से पहले बाइक के टायर में कितनी हवा होनी चाहिए और अकेले या पीछे सवारी बैठाकर चलने पर प्रेशर कितना रखना चाहिए?

30, 35 या 40 PSI में से कौन-सा प्रेशर सही है? इनमें से कोई आंकड़ा हर बाइक के लिए सही नहीं है। एक मॉडल के रियर टायर में 30 PSI ठीक हो सकता है, जबकि दूसरी बाइक को 35 PSI या अलग प्रेशर चाहिए। फ्रंट और रियर टायर का प्रेशर भी अलग होता है। सिर्फ हाईवे पर जाने के कारण हवा न बढ़वाएं। कई बाइक्स में प्रेशर की जानकारी स्विंगआर्म, चेन कवर के पास या सीट के नीचे लगे स्टिकर पर मिल सकती है। पेट्रोल पंप पर किसी दूसरी बाइक के हिसाब से हवा भरवाने के बजाय अपने मॉडल की सेटिंग बताएं। सही आंकड़ा ओनर मैनुअल या बाइक पर लगे स्टिकर पर देखें।

कंपनी के मैनुअल में क्या लिखा होता है? उदाहरण के लिए, पुराने TVS Apache RTR 160 HYPER EDGE के आधिकारिक मैनुअल में फ्रंट टायर के लिए 25 PSI और रियर के लिए अकेले राइडर के साथ 28 PSI दिया गया है। पिलियन के साथ रियर प्रेशर 32 PSI है। 2023 Hero HF 100 मैनुअल में फ्रंट के लिए 25 PSI, जबकि रियर में अकेले 28 PSI और पिलियन के साथ 33 PSI बताया गया है। ये आंकड़े संबंधित मॉडलों के हैं; अपनी बाइक का मैनुअल जरूर देखें।

पिलियन या सामान के साथ जा रहे हैं तो क्या करें? पिलियन या सामान से बाइक का कुल भार बढ़ता है। इसलिए कई कंपनियां अकेले राइडर और राइडर-पिलियन के लिए अलग रियर प्रेशर बताती हैं। सफर से पहले मैनुअल में अपने लोड के मुताबिक सेटिंग चुनें। मन से 3-5 PSI बढ़ाना सही तरीका नहीं है। भारी सामान के साथ बाइक की अधिकतम लोड क्षमता भी जांचें।

कम या ज्यादा हवा होने पर क्या असर पड़ता है? कम हवा में टायर ज्यादा दबता है, गर्म होता है और जल्दी घिस सकता है। इससे हैंडलिंग और स्थिरता प्रभावित हो सकती है। ज्यादा हवा होने पर सड़क से टायर का संपर्क घट सकता है और राइड कठोर हो सकती है। TVS Apache RTR 160 का मैनुअल भी कम और ज्यादा, दोनों तरह के गलत प्रेशर के असर के बारे में चेतावनी देता है।

टायर प्रेशर कब चेक करना चाहिए? प्रेशर ठंडे टायर में चेक करें यानी बाइक कम से कम दो घंटे खड़ी रही हो या तीन किलोमीटर से कम दूरी धीमी गति से चली हो। चलने के बाद टायर गर्म होते हैं और रीडिंग बढ़ सकती है। गर्म टायर से हवा निकालकर उसे ठंडे टायर के तय आंकड़े तक न लाएं; ठंडा होने पर हवा कम पड़ सकती है। Michelin लंबी यात्रा से पहले और हर दो सप्ताह में प्रेशर जांचने की सलाह देता है। TVS का यह मैनुअल कम से कम हफ्ते में एक बार जांचने को कहता है।

टायर की साइडवॉल पर लिखा PSI ही सही है? नहीं। साइडवॉल पर लिखा प्रेशर आपकी बाइक के लिए रोजाना चलाने का अनुशंसित आंकड़ा नहीं होता; यह टायर की अधिकतम सीमा बताता है। मैनुअल या बाइक के स्टिकर को प्राथमिकता दें। टायर में कट, दरार, उभार और कील भी जांचें।