125 साल पहले Mercedes ने लॉन्च की थी पहली स्पोर्ट्स कार, इसी से शुरू हुआ था मॉर्डन कारों का दौर

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। आज कारों में आगे लगा इंजन और नीचे रखा गया ढांचा सामान्य डिजाइन का हिस्सा हैं। लेकिन शुरुआती दौर की गाड़ियां अक्सर घोड़ागाड़ी जैसी दिखाई देती थीं और उनमें इंजन जोड़कर उन्हें चलाया जाता था। इस परंपरा से अलग Mercedes 35 PS को शुरू से ही मोटर कार के रूप में तैयार किया गया। इसकी बनावट ने कारों के डिजाइन को नई दिशा दी। कंपनी इसे मॉर्डन कारों के विकास का अहम पड़ाव मानती है। इस मॉडल की खासियत समझने के लिए उस समय की गाड़ियों की बनावट और इसमें किए गए बदलावों को देखना जरूरी है।

22 नवंबर 1900 को तैयार हुई थी Mercedes 35 PS जर्मनी की डेमलर-मोटरेन-गेसेलशाफ्ट कंपनी ने 22 नवंबर 1900 को मर्सिडीज नाम से अपनी पहली मॉर्डन कार तैयार की। इसे Mercedes 35 PS नाम दिया गया। उस दौर की सामान्य कारें घोड़ागाड़ी जैसी होती थीं और उनमें इंजन जोड़कर उन्हें चलाया जाता था। इसके उलट, Mercedes 35 PS को शुरुआत से ही मोटर कार के तौर पर डिजाइन किया गया। इसमें इंजन और गाड़ी के ढांचे की जगह नए तरीके से तय की गई। यही अंतर इसे अपने समय की दूसरी गाड़ियों से अलग बनाता था।

घोड़ागाड़ी जैसी बनावट से अलग था डिजाइन Mercedes 35 PS में इंजन आगे की तरफ लगाया गया, जबकि गाड़ी का ढांचा नीचे रखा गया। इससे कार को चलाना और मोड़ना आसान हो गया था। इसका लंबा ढांचा और चौड़े पहिए भी खास थे। पहले की गाड़ियों में घोड़ागाड़ी जैसी बनावट प्रमुख थी, जबकि इस मॉडल में मोटर कार के लिए अलग लेआउट अपनाया गया। इस बदलाव से कार की संरचना अधिक व्यवस्थित हुई और इसके संचालन को ध्यान में रखकर डिजाइन तैयार किया गया। यही वजह थी कि यह उस समय की दूसरी गाड़ियों से अलग दिखाई देती थी।

छत्ते जैसा रेडिएटर रखता था इंजन को ठंडा इस कार में छत्ते जैसी बनावट वाला रेडिएटर दिया गया था, जिसका काम इंजन को ठंडा रखना था। इंजन को आगे लगाने के साथ रेडिएटर की यह व्यवस्था भी कार के डिजाइन की खास बात थी। लंबे ढांचे और नीचे रखी गई बॉडी ने इसकी बनावट को अलग बनाया। ये खूबियां उस समय की कारों में नई थीं। Mercedes 35 PS में रेडिएटर, इंजन की स्थिति और बॉडी के लेआउट को एक साथ कार की बनावट का हिस्सा बनाया गया था।

तेज रफ्तार पर मिलता था बैलेंस Mercedes 35 PS का ढांचा नीचे रखा गया था, जिससे इसका गुरुत्व केंद्र कम रहता था। लंबा ढांचा और कम गुरुत्व केंद्र तेज रफ्तार पर भी कार को बैलेंस रखने में मदद करते थे। आगे लगा इंजन और चौड़े पहिए भी इसकी अलग पहचान का हिस्सा थे। इस मॉडल में डिजाइन से जुड़ा हर प्रमुख बदलाव कार को चलाने, मोड़ने और गति के दौरान संतुलित रखने के नजरिए से महत्वपूर्ण था।

मार्च 1901 में नीस की रेस में मिली पहचान Mercedes 35 PS ने रेसिंग प्रतियोगिताओं में भी अपनी कैपेसिटी दिखाई। मार्च 1901 में फ्रांस के नीस शहर में हुई प्रतियोगिताओं में इस कार ने शानदार प्रदर्शन किया। इसमें चार सिलेंडर वाला इंजन था, जो 35 हॉर्सपावर की ताकत देता था। रेस में मिली जीत ने कार को पहचान दिलाई और इसके बाद मर्सिडीज नाम यूरोप में पॉपुलर होने लगा। इससे यह मॉडल रेसिंग के मैदान में भी चर्चा में आया और इसकी पहचान को मजबूती मिली।

रेसिंग के बाद आम इस्तेमाल के लिए भी हुई विकसित रेसिंग में सफलता के बाद मर्सिडीज को आम इस्तेमाल के लिए भी विकसित किया जाने लगा। इस तरह इसकी भूमिका प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रही। आगे इंजन, नीचे रखा ढांचा, छत्ते जैसी बनावट वाला रेडिएटर, लंबी बॉडी और चौड़े पहिए इसकी प्रमुख खूबियां थीं। ये विशेषताएं इसे उस समय की दूसरी गाड़ियों से अलग करती थीं। कंपनी इस मॉडल को मॉर्डन कारों के विकास में अहम मानती है। इसने आगे बनने वाली कारों के डिजाइन को नई दिशा दी।