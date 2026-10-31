Maruti Suzuki जल्द लॉन्च करेगी 5 नई गाड़ियां, Fronx Facelift से लेकर 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV तक

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Maruti Suzuki आने वाले महीनों में कई गाड़ियों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जिसमें कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर से लेकर प्रीमियम MPV और इलेक्ट्रिक फैमिली कारों तक कई सेगमेंट में बदलाव आ सकते हैं। इस लिस्ट में Maruti Fronx Facelift, Victoris से लेकर आने वाली YMC इलेक्ट्रिक 7-सीटर भी शामिल है। यहां हम आपको Maruti की आने वाली 5 गाड़ियों के बारे में बताएंगे।

Maruti Fronx Facelift Fronx Facelift को अभी हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसमें आगे और पीछे की तरफ कुछ बदलाव हो सकते हैं जिसमें नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और लाइटिंग में बदलाव शामिल है। एक टेस्टिंग म्यूल पर रडार सेंसर देखा गया है जिससे इसमें ADAS जैसे फीचर्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है जैसे एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। हालांकि, इसमें मिलने वाले मौजूदा 1.2 लीटर NA पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन जारी रह सकते हैं।

Maruti YMC Electric MPV Maruti YMC Electric कंपनी की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक MPV हो सकती है। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों में थ्री-रो लेआउट, SUV इंस्पायर्ड डिजाइन और लंबी रूफलाइन देखी गई है। इस मॉडल के प्लैटफॉर्म और पावरट्रेन e-Vitara के साथ शेयर करने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 49kWh और 61kWh के बैटरी पैक मिल सकते हैं। हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

Maruti Victoris Maruti Victoris का एक कवर्ट टेस्टिंग व्हीकल देखा गया है जिससे नए पावरट्रेन या अपडेट्स की उम्मीद है। स्पाई तस्वीरों से हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि यह इसका इलेक्ट्रिक या फ्लेक्स फ्यूल वर्जन है। Maruti Victoris को पिछले साल लॉन्च किया गया था। इसके डिजाइन और फीचर्स में मिलने वाले अपडेट्स को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

छोटी इलेक्ट्रिक कार Maruti Suzuki एक छोटी इलेक्ट्रिक कार की योजना पर काम कर रही है ज TATA Punch EV और बाकी इलेक्ट्रिक कारों को टक्कर दे सकता है। इस आने वाले मॉडल की पहचान अभी नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति इसे साल 2027 में लाने की योजना पर काम कर रही है।