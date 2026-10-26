ये बनी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार, CNG पर 26.11Km माइलेज; कीमत ₹8.90 लाख

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Maruti Suzuki Ertiga ने अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच बिक्री के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया। इस छह महीने की अवधि में इसकी कुल 1,12,557 यूनिट की बिक्री हुई है। वहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो 93,488 यूनिट की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही। दोनों मॉडलों की बिक्री में 19,069 यूनिट का अंतर रहा। ये दोनों गाड़ियां इस अवधि में देश की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में भी शामिल रहीं। हालांकि, बिक्री के आंकड़े यह बताते हैं कि अर्टिगा ने 7-सीटर सेगमेंट में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है।

H1 FY27 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारें रैंक कार का मॉडल बिक्री (अप्रैल–सितंबर 2026) 1 मारुति अर्टिगा 1,12,557 2 महिंद्रा स्कॉर्पियो 93,488 3 मारुति ईको 73,454 4 महिंद्रा XUV 7XO 53,081 5 महिंद्रा बोलेरो 51,720 6 किआ कैरेंस 34,284 7 टोयोटा हाइक्रॉस 32,604 8 महिंद्रा XEV 9S 24,037 9 टोयोटा क्रिस्टा 21,630 10 मारुति XL6 20,343 11 टोयोटा फॉर्च्यूनर 17,550 12 टोयोटा सियाना 14,589 13 रेनो ट्राइबर 10,719 14 टाटा सफारी 9,246 Maruti Ertiga की कीमत मारुति सुजुकी अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.90 लाख रुपये है। इस कीमत पर यह उन ग्राहकों के लिए एक ऑप्शन बनती है, जो परिवार के लिए ज्यादा सीटिंग क्षमता वाली कार खरीदना चाहते हैं। इसकी MPV बॉडी स्टाइल और सात लोगों के बैठने की क्षमता इसे बड़ी फैमिली के लिए उपयोगी बनाती है।

वेरिएंट फ्यूल / ट्रांसमिशन एक्स-शोरूम कीमत LXi पेट्रोल, मैनुअल ₹8.90 लाख VXi पेट्रोल, मैनुअल ₹9.95 लाख से शुरू VXi CNG CNG, मैनुअल ₹12.77 लाख VXi AT पेट्रोल, ऑटोमैटिक ₹13.19 लाख ZXi पेट्रोल, मैनुअल ₹12.86 लाख ZXi CNG CNG, मैनुअल ₹14.00 लाख ZXi AT पेट्रोल, ऑटोमैटिक ₹14.42 लाख ZXi Plus पेट्रोल, मैनुअल ₹13.64 लाख ZXi Plus AT पेट्रोल, ऑटोमैटिक ₹15.32 लाख Maruti Ertiga का इंजन मारुति अर्टिगा में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 103 PS की अधिकतम पावर और 137 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस पावरट्रेन के साथ कार रोजाना की ड्राइविंग के अलावा परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी एक ऑप्शन है।

अर्टिगा में पेट्रोल के साथ CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इससे ग्राहकों को अपनी ड्राइविंग जरूरत और फ्यूल खर्च के हिसाब से ऑप्शन चुनने की सुविधा मिलती है। हालांकि, पेट्रोल और CNG वेरिएंट की उपलब्धता, ट्रांसमिशन और फीचर्स में अंतर हो सकता है।

Maruti Ertiga का माइलेज कितना है? मारुति सुजुकी के बताए गए आंकड़ों के अनुसार, अर्टिगा का पेट्रोल वेरिएंट 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, इसके CNG वेरिएंट का दावा किया गया माइलेज 26.11 km/kg है। Maruti Ertiga के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो अर्टिगा में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसमें सुजुकी की SmartPlay Pro टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसके जरिए वॉयस कमांड और कनेक्टेड कार सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसके अलावा, कार में पैडल शिफ्टर्स, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये सुविधाएं ड्राइविंग को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद करती हैं

अर्टिगा में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के तहत कई सुविधाएं दी गई हैं। इनमें व्हीकल ट्रैकिंग, टो-अवे अलर्ट, जियो-फेंसिंग, ओवर-स्पीडिंग अलर्ट और कुछ रिमोट फंक्शन शामिल हैं। इन सुविधाओं की मदद से कार मालिक वाहन की स्थिति पर नजर रख सकते हैं और चुनिंदा फंक्शन को दूर से कंट्रोल कर सकते हैं।