ये बनी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार, CNG पर 26.11Km माइलेज; कीमत ₹8.90 लाख
Maruti Suzuki Ertiga अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान 1,12,557 यूनिट की बिक्री के साथ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार रही।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Maruti Suzuki Ertiga ने अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच बिक्री के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया। इस छह महीने की अवधि में इसकी कुल 1,12,557 यूनिट की बिक्री हुई है। वहीं, महिंद्रा स्कॉर्पियो 93,488 यूनिट की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही। दोनों मॉडलों की बिक्री में 19,069 यूनिट का अंतर रहा। ये दोनों गाड़ियां इस अवधि में देश की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में भी शामिल रहीं। हालांकि, बिक्री के आंकड़े यह बताते हैं कि अर्टिगा ने 7-सीटर सेगमेंट में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है।
H1 FY27 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारें
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रैंक
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कार का मॉडल
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बिक्री (अप्रैल–सितंबर 2026)
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1
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मारुति अर्टिगा
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1,12,557
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2
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महिंद्रा स्कॉर्पियो
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93,488
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3
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मारुति ईको
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73,454
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4
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महिंद्रा XUV 7XO
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53,081
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5
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महिंद्रा बोलेरो
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51,720
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6
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किआ कैरेंस
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34,284
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7
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टोयोटा हाइक्रॉस
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32,604
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8
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महिंद्रा XEV 9S
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24,037
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9
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टोयोटा क्रिस्टा
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21,630
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10
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मारुति XL6
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20,343
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11
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टोयोटा फॉर्च्यूनर
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17,550
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12
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टोयोटा सियाना
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14,589
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13
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रेनो ट्राइबर
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10,719
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14
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टाटा सफारी
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9,246
Maruti Ertiga की कीमत
मारुति सुजुकी अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.90 लाख रुपये है। इस कीमत पर यह उन ग्राहकों के लिए एक ऑप्शन बनती है, जो परिवार के लिए ज्यादा सीटिंग क्षमता वाली कार खरीदना चाहते हैं। इसकी MPV बॉडी स्टाइल और सात लोगों के बैठने की क्षमता इसे बड़ी फैमिली के लिए उपयोगी बनाती है।
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वेरिएंट
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फ्यूल / ट्रांसमिशन
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एक्स-शोरूम कीमत
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LXi
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पेट्रोल, मैनुअल
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₹8.90 लाख
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VXi
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पेट्रोल, मैनुअल
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₹9.95 लाख से शुरू
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VXi CNG
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CNG, मैनुअल
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₹12.77 लाख
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VXi AT
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पेट्रोल, ऑटोमैटिक
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₹13.19 लाख
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ZXi
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पेट्रोल, मैनुअल
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₹12.86 लाख
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ZXi CNG
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CNG, मैनुअल
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₹14.00 लाख
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ZXi AT
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पेट्रोल, ऑटोमैटिक
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₹14.42 लाख
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ZXi Plus
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पेट्रोल, मैनुअल
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₹13.64 लाख
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ZXi Plus AT
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पेट्रोल, ऑटोमैटिक
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₹15.32 लाख
Maruti Ertiga का इंजन
- मारुति अर्टिगा में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 103 PS की अधिकतम पावर और 137 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस पावरट्रेन के साथ कार रोजाना की ड्राइविंग के अलावा परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी एक ऑप्शन है।
- अर्टिगा में पेट्रोल के साथ CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इससे ग्राहकों को अपनी ड्राइविंग जरूरत और फ्यूल खर्च के हिसाब से ऑप्शन चुनने की सुविधा मिलती है। हालांकि, पेट्रोल और CNG वेरिएंट की उपलब्धता, ट्रांसमिशन और फीचर्स में अंतर हो सकता है।
Maruti Ertiga का माइलेज कितना है?
मारुति सुजुकी के बताए गए आंकड़ों के अनुसार, अर्टिगा का पेट्रोल वेरिएंट 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, इसके CNG वेरिएंट का दावा किया गया माइलेज 26.11 km/kg है।
Maruti Ertiga के फीचर्स
- फीचर्स की बात करें तो अर्टिगा में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसमें सुजुकी की SmartPlay Pro टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसके जरिए वॉयस कमांड और कनेक्टेड कार सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इसके अलावा, कार में पैडल शिफ्टर्स, ऑटोमैटिक हेडलाइट्स, ऑटोमैटिक एयर कंडीशनिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। ये सुविधाएं ड्राइविंग को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद करती हैं
- अर्टिगा में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के तहत कई सुविधाएं दी गई हैं। इनमें व्हीकल ट्रैकिंग, टो-अवे अलर्ट, जियो-फेंसिंग, ओवर-स्पीडिंग अलर्ट और कुछ रिमोट फंक्शन शामिल हैं। इन सुविधाओं की मदद से कार मालिक वाहन की स्थिति पर नजर रख सकते हैं और चुनिंदा फंक्शन को दूर से कंट्रोल कर सकते हैं।
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Maruti Ertiga के सेफ्टी फीचर्स
- सेफ्टी के मामले में मारुति अर्टिगा में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), ब्रेक असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स मिलते हैं।
- कार में ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। ये फीचर्स अलग-अलग परिस्थितियों में ड्राइवर और यात्रियों की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं।
- मारुति अर्टिगा में 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा भी दिया गया है। यह सिस्टम कार के आसपास के दृश्य को इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर दिखाने में मदद करता है। खासतौर पर संकरी जगहों पर पार्किंग करते समय और कार को पीछे लेते समय यह सुविधा उपयोगी हो सकती है।
- हालांकि, कैमरा ड्राइवर की सीधी नजर का ऑप्शन नहीं है। गाड़ी पार्क करते समय आसपास मौजूद पैदल यात्रियों, दूसरे वाहनों और बाधाओं पर ध्यान देना जरूरी है। कैमरे के साथ रियर पार्किंग सेंसर जैसी सुविधाएं भी ड्राइविंग में मदद करती हैं।
Maruti Ertiga का मुकाबला किन कारों से है?
भारतीय बाजार में मारुति अर्टिगा का मुकाबला Toyota Rumion, Maruti Suzuki XL6, Kia Carens और Kia Carens Clavis जैसी MPV से होता है। इन कारों में कीमत, सीटिंग लेआउट, फीचर्स, इंजन ऑप्शन और केबिन सुविधाओं के आधार पर अंतर देखने को मिलता है।
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