Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर लाना है Maruti S Presso का CNG वेरिएंट, एक लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी देनी होगी EMI, पढ़ें खबर

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:29 AM (IST)

    Car Finance Plan: भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति सुजुकी की ओर से हैचबैक कार सेगमेंट में Maruti S Presso को ऑफर किया जाता है। इसके सीएनजी वेरिएंट को अगर आप भी खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक लाख रुपये की डाउन पेमेंट देने के बाद कितने रुपये (Maruti S Presso EMI and Down Payment) हर महीने देकर इसे खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति सुजुकी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से हैचबैक कार सेगमेंट में Maruti S Presso को ऑफर किया जाता है। अगर आप इस गाड़ी के सीएनजी वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं और एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद इसे घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maruti S Presso की कीमत

    Maruti की ओर से S-Presso के सीएनजी वेरिएंट के तौर पर LXI को ऑफर किया जाता है। इस वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 4.62 लाख रुपये है। इस हैचबैक को अगर दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 45 हजार रुपये आरटीओ और करीब 26 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के साथ ही Fastag के 600 रुपये देने होंगे। जिसके बाद Maruti S Presso CNG on road price करीब 5.34 लाख रुपये के आस-पास हो जाएगा।

    एक लाख Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI

    अगर इस हैचबैक के सीएनजी वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्‍स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की Down Payment करने के बाद आपको करीब 4.34 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्‍याज के साथ सात साल के लिए 4.34 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 7052 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

    कितनी महंगी पड़ेगी कार

    अगर आप नौ फीसदी की ब्‍याज दर के साथ सात साल के लिए 4.34 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 7052 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti S Presso के सीएनजी वेरिएंट के लिए करीब 1.58 हजार रुपये बतौर ब्‍याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्‍स शोरूम, ऑन रोड और ब्‍याज मिलाकर करीब 6.92 लाख रुपये हो जाएगी।

    किनसे है मुकाबला

    मारुति की एस प्रेसो को हैचबैक कार सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Alto K10, Renault Kwid, Hyundai Grand Nios i10 जैसी कारों के साथ होता है।