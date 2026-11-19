ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Mahindra और TATA ने अपनी गाड़ियों की रेंज में 5-स्टार रेटिंग हासिल करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसी तरह, इनकी कॉम्पैक्ट SUV Mahindra XUV 3XO और TATA Nexon ने भी अच्छे स्कोर हासिल किए हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि सेफ्ची के मामले में कौन सी गाड़ी बेहतर परफॉर्म करती है।

अडल्ट ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन रेटिंग Adult Occupant Protection टेस्ट में XUV और 3XO और Nexon दोनों ने 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में TATA ने Mahindra के मुकाबले 1.29 अंक ज्यादा हासिल किए हैं। इसकी वजह रही कि XUV 3XO ने ड्राइवर की Tibia को मार्जिनल और ड्राइवर के पैरों को Adequate सुरक्षा दी जबकि Nexon को इसमें Adequate और Good रेटिंग मिली।

इसके उलट, आगे बैठे पैसेंजर्स की पिंडलियों (Tibiae) के लिए XUV 3XO ने Good सुरक्षा दी तो वहीं Nexon ने Adequate सुरक्षा दी। साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट का प्रदर्शन TATA से बेहतर रहा। चेस्ट के लिए XUV 3XO में Good सुरक्षा मिली जबकि Nexon में Adequate सुरक्षा रही। साथ ही, साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट में दोनों कॉम्पैक्ट SUV को OK रेटिंग दी गई।