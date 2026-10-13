Kia Carens Clavis के पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की Down Payment के बाद जाएगी कितनी EMI

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। वाहन निर्माता Kia की ओर से एमपीवी सेगमेंट में Kia Carens Clavis को कई वेरिएंट्स में ऑफर किया जाता है। इस एमपीवी के पेट्रोल इंजन वाले ऑटोमैटिक वेरिएंट को अगर आप घर लाना चाहते हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद सात सालों के लिए हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Kia Carens Clavis कीमत

किआ की ओर से कैरेंस क्‍लाविस को भी एमपीवी सेगमेंट में बिक्री के लिए उपलब्‍ध करवाया जाता है। इसके पेट्रोल ऑटोमैटिक वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 14.67 लाख रुपये है। अगर इसे दिल्‍ली में खरीदा जाता है तो करीब 1.52 लाख रुपये के रजिस्‍ट्रेशन के साथ ही करीब 66 हजार रुपये इंश्‍योरेंस के देने होंगे। इसके अलावा टीसीएस चार्ज के तौर पर करीब 14 हजार रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद इसकी ऑन रोड कीमत 17 लाख रुपये हो जाती है।