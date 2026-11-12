क्या चेकिंग के दौरान चाबी निकाल सकती है ट्रैफिक पुलिस? जानिए Motor Vehicle के नियम और अपने अधिकार

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। सड़क पर बाइक राइड करते समय या ड्राइविंग करते वक्त ट्रैफिक पुलिस का चेकिंग के लिए रोकना आम बात है। लेकिन कई बार बाइक चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी और राइडर/ड्राइवर के बीच कुछ बातों के लेकर बहस हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं या फोन छीन लेते हैं जिससे मामला बिगड़ जाता है। आम नागरिक होने के नाते आपको अपने कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी होने चाहिए। आइए जानते हैं कि इस घटना को लेकर Motor Vehicle एक्ट आपको क्या अधिकार देता है।

क्या चाबी निकाल सकती है ट्रैफिक पुलिस? नहीं, ट्रैफिक पुलिस को आपकी गाड़ी की चाबी निकालने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं मिला है। Motor Vehicle Act 1998 की किसी भी धारा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस आपकी कार या बाइक की चाबी निकालने की अनुमति देता हो। अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो इसे गैर-कानूनी माना जाता है।

कब गाड़ी रोकी या जब्त की जा सकती है? चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी आपको हाथ के इशारे से या बैरिकड लगाकर गाड़ी को रोकने का सिग्नल दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, RC जैसे वैलिड पेपर्स नहीं हैं, आप नशे में कार/बाइक चला रहे हैं या फिर गाड़ी चोरी होने का शक है तो नियमों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त कर सकती है। लेकिन, इसके लिए उन्हें आपको एक रसीद या चालान देना होगा न कि जबरदस्ती चाबी छीन लें।

क्या मोबाइल छीन सकती है पुलिस? नहीं, ट्रैफिक पुलिस के पास आपका मोबाइल फोन छीनने का कोई अधिकार नहीं होता। याद रखें कि आपका मोबाइल फोन आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसमें आपका निजी डेटा होत है। बिना किसी भी ठोस कानूनी आधार या कोर्ट के वारंट के बिना कोई भी पुलिसकर्मी आपको फोन आपसे नहीं छीन सकता है और न ही आपके फोन को अनलॉक कर के चेक कर सकता है।

क्या है वीडियो बनाने को लेकर नियम? अगर कोई भी पुलिसकर्मी गलत बर्ताव कर रहा है, रिश्वत की मांग कर रहा है या फिर गैर-कानूनी तरीके से गाड़ी की चाबी निकाल रहा है तो आप अपने मोबाइल से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। पुलिस आपको किसी भी पब्लिक प्लेस पर न ही वीडियो रिकॉर्डिंग से रोक सकती है और न ही आपके फोन को छीन सकती है।