Hyundai Bayon Vs Hyundai Creta: छोटी SUV या पॉपुलर SUV, कौन मारेगा बाजी?

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बाजार में Hyundai Bayon लॉन्च हो गई है। इसे Hyundai Creta के नीचे पोजिशन किया गया है। दोनों SUVs में कई फीचर्स समान हैं और इनमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। हालांकि, डिजाइन, डायमेंशन, फीचर्स, कीमत और इंजन ऑप्शन के मामले में दोनों के बीच कई अंतर हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि इन दोनों (Hyundai Bayon Vs Hyundai Creta) में कितना अंतर है?

Hyundai Bayon Vs Hyundai Creta: कीमत दोनों SUVs की कीमत की बात करें तो Hyundai Bayon को Creta के मुकाबले कम शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है। Bayon की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से 18 लाख रुपये तक है, जबकि Hyundai Creta की कीमत 10.91 लाख रुपये से 20.46 लाख रुपये तक जाती है।

कीमत Hyundai Bayon Hyundai Creta शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹10 लाख ₹10.91 लाख टॉप एक्स-शोरूम कीमत ₹18 लाख ₹20.46 लाख कीमत के मामले में Hyundai Bayon की शुरुआती कीमत Creta से लगभग 91,000 रुपये कम है। वहीं, दोनों SUVs की टॉप कीमतों के बीच 2.46 लाख रुपये का अंतर है। इस लिहाज से Bayon उन खरीदारों के लिए एक ऑप्शन हो सकती है, जो Hyundai की SUV खरीदना चाहते हैं, लेकिन Creta के ऊपरी प्राइस रेंज तक नहीं जाना चाहते।

डायमेंशन Hyundai Bayon Hyundai Creta अंतर लंबाई 4,245 mm 4,330 mm Bayon 85 mm छोटी चौड़ाई 1,810 mm 1,790 mm Bayon 20 mm चौड़ी ऊंचाई 1,570 mm 1,635 mm Bayon 65 mm छोटी व्हीलबेस 2,600 mm 2,610 mm Bayon 10 mm कम इन आंकड़ों के मुताबिक, Hyundai Creta का ओवरऑल साइज बड़ा है। इसकी लंबाई 4,330 mm और ऊंचाई 1,635 mm है, जबकि Bayon की लंबाई 4,245 mm और ऊंचाई 1,570 mm है। हालांकि, Bayon 1,810 mm की चौड़ाई के साथ Creta से 20 mm ज्यादा चौड़ी है। व्हीलबेस की बात करें तो Creta में 2,610 mm और Bayon में 2,600 mm का व्हीलबेस मिलता है। दोनों के बीच केवल 10 mm का अंतर है।

Hyundai Bayon Vs Hyundai Creta: कलर ऑप्शन Hyundai Bayon और Creta दोनों में अलग-अलग पसंद के हिसाब से कई कलर ऑप्शन दिए गए हैं। Bayon में डार्क, ब्राइट और न्यूट्रल शेड्स का मिश्रण मिलता है, जबकि Creta में भी कई आकर्षक रंगों के साथ मैट फिनिश के ऑप्शन मौजूद हैं।

Hyundai Bayon में Titanium Black, Classy Blue, Atlas White, Fiery Red, Golden Bronze और Ecotronic Grey जैसे रंग मिलते हैं। Classy Blue और Fiery Red उन ग्राहकों के लिए ऑप्शन हैं, जो अपनी SUV में ज्यादा आकर्षक रंग पसंद करते हैं। वहीं, Atlas White और Ecotronic Grey अपेक्षाकृत सादे रंग पसंद करने वाले खरीदारों को पसंद आ सकते हैं।

Hyundai Creta में Robust Emerald Pearl, Starry Night, Titan Grey, Titan Grey Matte, Atlas White, Titanium Black और Titanium Black Matte जैसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें Golden Bronze जैसा रंग नहीं मिलता, लेकिन Robust Emerald Pearl और Starry Night जैसे ऑप्शन इसे अलग पहचान देते हैं। Hyundai Bayon Vs Hyundai Creta: फीचर्स फीचर Hyundai Bayon Hyundai Creta ऑटो LED हेडलैंप्स हां हां LED फॉगलैंप्स हां हां LED टेललैंप्स हां हां व्हील्स 17-इंच अलॉय व्हील्स 18-इंच अलॉय व्हील्स रूफ रेल्स हां हां हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट हां हां एम्बिएंट लाइटिंग हां हां इंफोटेनमेंट सेटअप 12.3-इंच टचस्क्रीन 10.25-इंच टचस्क्रीन वायरलेस ऐपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो हां हां (अडैप्टर द्वारा) डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले 12.3-इंच डिस्प्ले 10.25-इंच डिस्प्ले वायरलेस फोन चार्जर हां हां साउंड सिस्टम 8-स्पीकर BOSE ऑडियो सिस्टम 8-स्पीकर BOSE ऑडियो सिस्टम ऑटो-डिमिंग IRVM हां हां क्रूज़ कंट्रोल हां (अडैप्टिव) हां (अडैप्टिव) क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल पावर्ड फ्रंट सीट्स हां हां कीलेस एंट्री के साथ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप हां हां वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हां हां सनरूफ पैनोरमिक पैनोरमिक मल्टी-ड्राइव मोड्स हां हां कूल्ड ग्लोवबॉक्स हां हां कनेक्टेड कार टेक हां हां एयरबैग्स 6 6 360-डिग्री कैमरा हां हां पार्किंग सेंसर्स हां (फ्रंट और रियर) हां (फ्रंट और रियर) ESC (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) हां हां रेन सेंसिंग वाइपर्स हां हां रियर डिफॉगर हां हां TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) हां हां ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) हां लेवल-2 हां लेवल-2 फीचर्स की बात करें तो Hyundai Bayon का सबसे बड़ा आकर्षण इसका बड़ा डिस्प्ले सेटअप है। इसमें 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इसके मुकाबले Hyundai Creta में 10.25-इंच की स्क्रीन यूनिट्स दी गई हैं।

Bayon में वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto की सुविधा भी मिलती है। वहीं, Creta में वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के लिए एडॉप्टर की जरूरत पड़ती है। इस लिहाज से स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और डिस्प्ले साइज के मामले में Bayon को बढ़त मिलती है।