Hyundai Bayon के किस वेरिएंट को खरीदना रहेगा सबसे किफायती? जानें कीमत, फीचर्स और इंजन की डिटेल

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Hyundai Bayon भारतीय बाजार में मिडसाइज SUV सेगमेंट में लॉन्च हो गई है। यह SUV Hyundai Venue और Hyundai Creta के बीच पोजिशन की गई है। Hyundai Bayon को अलग-अलग बजट और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई वेरिएंट में पेश किया गया है। अगर आप इस SUV को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहां इसके सभी ट्रिम्स, इंजन, गियरबॉक्स, कलर ऑप्शन और फीचर्स की जानकारी दी गई है। साथ ही, बता रहे हैं कि आपके लिए कौन-सा वेरिएंट खरीदना सबसे बेहतर रहेगा।

Hyundai Bayon का वेरिएंट वाइज कीमत न्यू हुंडई बेयॉन पेट्रोल MT पेट्रोल iVT HX2 ₹9.99 लाख - HX3 ₹10.89 लाख - HX3+ ₹11.79 लाख - HX5 ₹ 12.44 लाख ₹13.84 लाख HX6 ₹ 13.56 लाख ₹ 14.96 लाख HX8 ₹ 15.09 लाख ₹ 16.54 लाख HX10 ₹ 16.64 लाख ₹ 17.99 लाख Hyundai Bayon को भारतीय बाजार में सात ट्रिम्स HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 में पेश किया गया है। इसके तहत कुल 11 वेरिएंट उपलब्ध हैं। SUV की कीमत 10 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच है।

अगर आप ऑटोमैटिक SUV खरीदना चाहते हैं, तो Bayon का CVT गियरबॉक्स वाला वेरिएंट भी उपलब्ध है। इसका सबसे किफायती CVT ऑटोमैटिक विकल्प HX5 ट्रिम में मिलता है, जिसकी कीमत 13.85 लाख रुपये है। इस तरह खरीदार अपने बजट और ड्राइविंग की जरूरत के हिसाब से उपयुक्त वेरिएंट चुन सकते हैं।

Hyundai Bayon का वेरिएंट वाइज फीचर्स जैसा की हमने आपको ऊपर बताया कि Bayon को कुल सात वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। यह वेरिएंट HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 है। इसके सभी वेरिएंट में कुख खास फीचर्स दिए गए हैं।

वेरिएंट इंजन ऑप्शन कीमत Hyundai Bayon फीचर्स HX2 1.5 MT 9.99 लाख रुपये 4.2-इंच TFT MID, मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, 6 एयरबैग्स, ESC, TPMS, रियर पार्किंग सेंसर्स, हिल-स्टार्ट असिस्ट। HX3 1.5 MT 10.90 लाख रुपये 10.25-इंच इंफोटेनमेंट, वायरलेस ऐपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो, रियरव्यू कैमरा, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट। HX3+ 1.5 MT 11.80 लाख रुपये सिंगल-पेन सनरूफ, 17-इंच स्टाइल्ड स्टील व्हील्स, रूफ रेल्स। HX5 1.5 MT / iVT 12.45 लाख - 13.85 लाख रुपये वायरलेस फोन चार्जर, कनेक्टेड कार टेक, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइव मोड्स/पैडल शिफ्टर्स (CVT), क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स। HX6 1.5 MT / iVT 13.57 लाख - 14.97 लाख रुपये पैनोरमिक सनरूफ, लेदरेट स्टीयरिंग/गियर नॉब, एम्बिएंट लाइटिंग, 17-इंच अलॉय व्हील्स, डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स। HX8 1.5 MT / iVT 15.10 लाख - 16.54 लाख रुपये वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, डैशकैम, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, रियर डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (CVT)। HX10 1.5 MT / iVT 16.65 लाख - 18 लाख रुपये 12.3-इंच इंफोटेनमेंट और ड्राइवर डिस्प्ले, लेवल 2 ADAS प्रो, जेनरेटिव AI, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। Hyundai Bayon का इंजन 2026 Hyundai Bayon में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यही इंजन Hyundai Creta में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह इंजन 115hp की पावर और 144Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या iVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।