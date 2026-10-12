Maruti Grand Vitara Hybrid को खरीदकर है लाना, तीन लाख रुपये की Down Payment के बाद कितनी जाएगी EMI
वाहन निर्माता मारुति की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Maruti Grand Vitara को ऑफर किया जाता है। ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी के तौर पर Maruti Grand Vitara को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी के हाइब्रिड वेरिएंट को घर लाने का मन बना रहे हैं, तो तीन लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इसे घर लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
Maruti Grand Vitara कीमत
मारुति की ओर से Grand Vitara के हाइब्रिड वेरिएंट के तौर पर Delta Plus को ऑफर किया जाता है। इस मिड साइज एसयूवी के हाइब्रिड वेरिएंट को 16.68 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रही है। अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो 16.68 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 1.71 लाख रुपये का रजिस्ट्रेशन टैक्स, करीब 74 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। साथ ही 16 हजार रुपये का टीसीएस चार्ज भी देना होगा। इसके बाद गाड़ी की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 19.30 लाख रुपये हो जाती है।
तीन लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI
अगर Maruti Grand Vitara के हाइब्रिड वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में तीन लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 16.30 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 16.30 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 25621 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।
कितनी महंगी पड़ेगी Car
अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 16.30 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 25621 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Maruti Grand Vitara के हाइब्रिड वेरिएंट के लिए करीब 5.21 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 24.52 लाख रुपये हो जाएगी।
किनसे होता है मुकाबला
Maruti Suzuki की ओर से Grand Vitara को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Tata Harrier, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Hyundai Creta, Kia Seltos, MG Hector, Honda Elevate जैसी एसयूवी के साथ होता है।